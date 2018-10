Vanhaezebrouck wijt crisis aan gebrek aan leiders bij Anderlecht: “Ze moeten durven opkomen tegen ploegmaats”

Na de tweede opeenvolgende nederlaag in Europa lijkt de crisis compleet bij Anderlecht. Trainer Hein Vanhaezebrouck wijst vooral naar het gebrek aan leiders bij de 34-voudige landskampioen.

Vanhaezebrouck gaf aan dat hij vandaag samen met sportief directeur Luc Devroe een gesprek gehad heeft met de spelersgroep. Hij hoopt vooral dat de leiders in de groep opstaan. ““We hebben geen absoluut leiderstype in de groep”, zei hij. “We werken met een groep van een vijftal spelers die wat meer ervaring hebben. Zij moeten hun ploegmaats durven confronteren met bepaalde zaken”, zei hij.

De trainer van Anderlecht vindt dat er te weinig spelers zijn die hun stem durven verheffen. “De leiders moeten hun verantwoordelijkheid nemen om dit elftal te pushen naar meer discipline en meer collectiviteit. Ze moeten veeleisender durven zijn voor hun collega’s, zoals bijvoorbeeld bij die twee makkelijke gele kaarten van gisteren”, verwees hij naar de domme rode kaart voor verdediger Vranjes. “Dat was al de derde keer op drie maanden tijd. Daar moet je als groep tegen durven opkomen.”

“Al 18 jaar trainer, maar nog nooit zo’n problemen gehad”

De coach van Anderlecht hekelde ook het gebrek aan focus op stilstaande fases. “Op corners zie ik dat we niet uitvoeren wat we afgesproken hadden”, zei hij. “Dat is ook een vorm van discipline en professionalisme. Ik ben al achttien jaar trainer, maar zo’n problemen heb ik nog nooit gehad. Ik reken op de leiders om de jongens die hier moeite mee hebben op hun plichten te wijzen. (Doelman) Thomas Didillon bijvoorbeeld, is iemand die dit zou moeten kunnen.”

Volgens Vanhaezebrouck was Kara de enige leider die Anderlecht nog had voordat hij naar Frankrijk trok. Foto: Photo News

Vooral het vertrek van verdediger Kara Mbodj was een aderlating wat betreft het leiderschap, aldus Vanhaezebrouck. “Kara was voor mij misschien wel de enige leider die we hadden. We hadden gehoopt dat er bij de nieuwkomers jongens zouden zitten die het konden oppikken, maar daar is het momenteel inderdaad nog wat op wachten.”

Komende zondag staat de volgende test op het programma voor Anderlecht. Dan moet het op verplaatsing bij Zulte Waregem zijn negatieve reeks proberen doorbreken. “Zij hebben niets te verliezen, zelfs niet in hun situatie”, verwees Vanhaezebrouck naar de slechte reeks die Essevee neerzette. “Ik ga nu kijken wie mentaal en fysiek de beste indruk geeft. Op training ging het er vandaag alvast gretig aan toe.”