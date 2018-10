Stroom te duur? Dan moet consument geld terugkrijgen

Door een ­mogelijk stroomtekort kan onze stroomfactuur deze winter de hoogte ­inschieten. De regering wijst met een beschuldigende vinger naar Engie Electrabel. Meer nog: ze wil dat de Franse energiereus de onverwachte meerkosten volledigt terugbetaalt.

De federale regering laat de energiewaakhond CREG onderzoeken in welke mate de onbeschikbaarheid van kerncentrales in ons land de energieprijzen naar omhoog duwt. Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) laat intussen juridisch uitzoeken of Electrabel in dat geval aansprakelijk gesteld kan worden en de verbruikers kan compenseren.

“Engie Electrabel is verantwoordelijk als de energie­factuur abnormaal stijgt.” De boodschap van eerste minister Charles Michel (MR) is klaar en duidelijk: de regering treft geen schuld als we deze winter veel meer betalen voor onze stroom.

Geen btw-verlaging

In november zal slechts één van de zeven kerncentrales in ons land werken, een gevolg van ongeplande herstelwerken. Het risico op een stroomtekort is aanzienlijk, zeker bij een strenge winter. De perikelen deden de oppositiepartijen nog luider roepen om een btw-verlaging van 21 procent naar 6 procent.

“We werken zeer hard om de zekerheid te hebben dat de bevoorrradingszekerheid er is”, klinkt het bij Michel, maar de premier wil niet weten van zo’n verlaging. De regering onderzoekt wel of ze de Franse energiereus kan dwingen een buitengewoon hoge ­factuur financieel te compenseren. Zo zou de federale energie­regulator CREG de evolutie van de stroomprijzen voortdurend in het oog houden. Als de CREG ontdekt dat een prijsstijging niets te maken heeft met de “gewone” marktwerking, maar een direct gevolg is van het stroomtekort, dan wil de regering ingrijpen in de energierekening.

Korting op de factuur

Michel denkt erover na Electrabel de abnormale meerkost rechtstreeks te laten terug­betalen aan de consument. Een andere piste is dat het ­bedrijf een korting geeft op de eerstvolgende factuur. De premier legde die denkpistes al voor aan de toplui van Electrabel, die hij woensdag op het matje riep om de problematiek te bespreken.

Energiespecialist André Jurres is verrast door de demarche. Hij noemt het “juridisch interessant”, maar denkt dat de regeling enkel zou gelden voor klanten van Electrabel. Hoe dan ook koopt de regering op deze manier tijd om de ongerustheid rond de energieprijzen te sussen. Met de verkiezingen in aantocht is dat geen onverstandige zet.