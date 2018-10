Club Brugge-trainer Leko over nieuwe Rode Duivel: “Hij was vorig seizoen één van de beste verdedigers in België”

Vier dagen na Atlético Madrid volgt een nieuwe klepper voor Club Brugge: de verplaatsing naar Standard. Volgens Leko is de wedstrijd de ideale manier om de lofzang van Diego Simeone nog eens in de verf te zetten. De Brugse oefencoach is ook niet verrast over de selectie van Mechele. “Hij was vorig seizoen bij de beste in België”, aldus Leko.

Ivan Leko telt tegenwoordig niet één, maar twee Rode Duivels in zijn kern. Naast Vanaken moet ook Mechele zich volgende week melden in Tubeke. De Brugse coach is - in tegenstelling tot anderen - niet verrast. Dat vertelde hij op zijn wekelijkse perspraatje. “Ik zie Brandon nu al bijna twee jaar (bij STVV en Club Brugge, nvdr.) elke dag op training. Vorig seizoen was hij één van de beste verdedigers van onze competitie, nu was hij al vier wedstrijden na elkaar heel goed. Hij verdient dit absoluut.”

Maar voor die interlandbreak aangevat wordt, volgt eerst nog de zware verplaatsing naar Standard. Voor Leko is dat het einde van een cyclus - en het signaal om nog een keertje te vlammen alvorens wat rust volgt. “Verwacht niet te veel wissels: het is de laatste in een reeks van zes wedstrijden op korte tijd voor de pauze. We gaan gewoon de beste elf opstellen.”

Club kan mits een overwinning de kloof op Standard nog wat vergroten. Die telt momenteel al tien punten. Leko haalde de schouders eens op. “Daar ben ik totaal niet mee bezig. We zitten hier met die fantastische play-offs. Chapeau voor dat systeem (sarcastisch). Enfin, we gaan niet teveel rekenen en tellen, dat is pas voor eind maart wanneer het echt start. We trekken opnieuw voor een mooie uitdaging naar Luik en willen daar gewoon winnen. Als iemand als Diego Simeone zich zo positief uitlaat over Club, geeft dat een vertrouwensboost.”

Cools en Amrabat moeten zich bewijzen op training

Winnen op Standard zal wel moeten gebeuren zonder miljoenenaankoop Rezaei, die niet verlost geraakt van een knieblessure. Hij miste ook al Dortmund, Gent en Atlético. “Heel vervelend voor hem en voor ons”, weet ook Leko. “Rezaei moet een belangrijke speler worden voor Club Brugge. De trap die hij tegen zijn knie kreeg tegen Lokeren, is nog steeds niet verteerd. Zijn blessure is trouwens nieuw en niet afkomstig vanuit zijn periode bij Charleroi.”

Wie er mogelijk ook opnieuw niet bij zullen zijn, zijn Cools en Amrabat. Het duo werd na de non-prestatie in Deinze zowel in Gent als in Madrid uit de selectie gelaten. Volgens Leko is er geen speciale reden waarom uitgerekend zij - een ex-titularis en een ambitieuze zomeraankoop - niet tot de selectie horen. “Je selectie verdien je op basis van wat je brengt op het trainingsveld. De besten spelen. Als je niet in de kern zit, moet je terugvechten en laten zien dat je beter bent dan de rest”, besloot de Brugse oefenmeester.