Liverpool-coach Klopp voor kraker tegen City: “Denken helemaal nog niet aan titel”

Zondag zijn in de Premier League alle ogen gericht op het topduel tussen Liverpool en Manchester City. Beide teams staan aan kop met 19 punten op 21, en lijken de favoriet voor eindwinst in mei. “Maar ik denk nu helemaal nog niet aan de titel”, vertelde Liverpool-trainer Jürgen Klopp vrijdag op een persmoment.

Het is al van 1990 geleden dat Liverpool zich tot Engels kampioen kroonde, en de fans van The Reds dromen er al luidop van hier dit jaar een einde aan te maken. Klopp tempert echter de verwachtingen. “Het heeft nu weinig zin om al met de titel bezig te zijn”, verklaarde de Duitser, die op zijn hoede is voor de machine van Pep Guardiola. “Tegen City is het altijd lastig. We zullen paraat moeten staan en ons uiterste best doen om de tegenstand ver weg van ons doel te houden en te beletten dat City kansen krijgt. Het wordt hard werken.”

Klopp gaf ook een update over Naby Keïta. De 23-jarige Guinees moest woensdag in de Champions League op bezoek bij Napoli de partij al vroeg staken met rugpijn. Na de wedstrijd werd hij naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. “We weten op dit moment nog niet of hij kan trainen morgen, we moeten afwachten. Het zag er niet te erg uit, dus de kans bestaat dat hij fit geraakt. We zullen later een beslissing nemen.”