De Bruyne kan dit weekend misschien alweer op veld staan na razendsnelle revalidatie

Kevin De Bruyne werd door een knieblessure niet opgeroepen voor de Rode Duivels, maar zou dit weekend wel al de topper tegen Liverpool kunnen spelen. De Belgische middenvelder is sneller terug dan verwacht en trainde al mee met met de groep bij zijn club Manchester City. Trainer Pep Guardiola zei dat ze in laatste instantie pas zouden beslissen of ‘KDB’ meedoet.

“Iedereen is oké, alleen Delph is niet beschikbaar”, vertelde de Spanjaard. “Gündogan had een klein probleempje en trainde niet vandaag, we zullen morgen met hem zien. Of De Bruyne in de selectie zit? Hij heeft vandaag getraind, ja. We zullen morgen zien.”

De Bruyne liep halfweg augustus op training een scheur op in de mediale band van de rechterknie. Er werd verwacht dat hij drie maanden buiten strijd zou zijn, maar hij keerde sneller terug op het oefenveld. Bondscoach Roberto Martinez nam de middenvelder vrijdag wel nog niet op in zijn selectie voor de wedstrijden tegen Zwitserland en Nederland.