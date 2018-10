Up, down and Up again: hoe Brandon Mechele op anderhalf jaar van STVV-huurling naar Rode Duivel ging

“Een glaasje wijn kan, maar wel enkel in de interlandbreak hè.” Nja, dat pleziertje dat Brandon Mechele (25) laatst met ons deelde, zal hij nu toch moeten opgeven. De verdediger kijkt volgende week op training plots Romelu Lukaku in de ogen, best vreemd voor een opgegeven talent dat anderhalf jaar geleden bij godbetert Sint-Truiden aan een comeback werkte. Up, down and up again met Brandon Mechele: de film van een voetballeven.