Bende steelt middenconsole en stuur uit auto’s, zelfs als die op de oprit staan

Grimbergen / Dilbeek - Er is weer een bende aan het werk die wisselstukken van auto’s steelt en vooral geïnteresseerd is in dure Duitse wagens. Op twee dagen tijd werden uit minstens vijftien BMW’s en Mercedessen de middenconsole en het stuur gestolen. De schade per voertuig loopt in de duizenden euro’s.

Of het om dezelfde daders gaat, is niet duidelijk. De manier waarop ze te werk gaan is wel altijd dezelfde. Vermoedelijk gaat het om een bende die actief is.

Twee dagen geleden werden minstens elf voertuigen in Dilbeek opengebroken. Onder meer in de Hazeleerstraat, Kattenstraat, Elegemstraat en Harmonielaan gingen daders aan de haal met airbags, stuurwielen, bedieningsknoppen, boordcomputers en GPS-consoles.

“De daders weten exact wat ze nodig hebben. De schade loopt in de duizenden euro’s, de herstelkosten minstens evenveel”, zegt de politie.

In Grimbergen werd in minstens vier BMW’s ingebroken. Buit: middenconsoles en stuurwielen. “De daders schrikken er zelfs niet voor terug om toe te slaan op opritten van woningen”, zegt de politie van Grimbergen die extra waakzaam is ’s nachts en vragen dat burgers die iets verdachts zien onmiddellijk het nummer 101 te bellen.