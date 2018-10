Fietsster zwaargewond na dodehoekongeval in Kortrijk

Kortrijk - Een 49-jarige fietsster is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een dodehoekongeval in Kortrijk. Een vrachtwagen greep de vrouw toen hij aan de lichten rechtsaf wou slaan.

De fietsster en de vrachtwagen stonden beiden stil voor de verkeerslichten aan de Condédreef in Kortrijk. Toen de lichten op groen sprongen, sloeg de vrachtwagen rechtsaf in de richting van het centrum en greep daarbij de fietsster. De vrouw kwam met haar been onder de vrachtwagen terecht en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij is niet in levensgevaar.

Er is een verkeersdeskundige ter plaatse geweest en die bevestigt dat het om een dodehoekongeval gaat, aldus het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.