Tottenham-coach Pochettino boos op trainer Rode Duivels: “Op die manier wil je niet dat ze naar nationale ploeg gaan”

Tottenham-coach Maurizio Pochettino heeft zich op zijn persconferentie vrijdag boos gemaakt op Roberto Martinez, de trainer van de Rode Duivels. De Argentijn vindt het niet kunnen dat Martinez zei dat Jan Vertonghen zes weken out zou zijn, terwijl ze daar bij The Spurs nog niet helemaal zeker van zijn.

Martinez zei bij de bekendmaking van de selectie van de Rode Duivels dat Vertonghen zo’n zes weken aan de kant zou staan met een hamstringblessure. Volgens Tottenham sprak hij voor zijn beurt: in Engeland hopen ze nog dat het zo’n vaart niet zal lopen en rekenen ze op een tweede scan om aan te tonen dat de schade meevalt.

Het zorgde voor een bijzonder slecht humeur bij Tottenham-manager Pochettino. “Voor mijn persconferentie wisten jullie al over Vertonghen omdat Roberto (Martinez, nvdr) de Belgische media had ingelicht voordat wij iets konden communiceren. Maar het gaat hier wel om onze speler, een werknemer van onze club. En nu kan ik het gaan uitleggen. Ze (de Belgische voetbalbond, nvdr) moeten ons bellen, dan staan wij open voor een gesprek - en om onze mening te geven.”

Foto: Photo News

“Ik wil hier geen probleem van maken, maar dat lijkt me de normale gang van zaken”, ging Pochettino door over het belletje dat hij volgens hem had moeten krijgen uit België. “Het is niet zo dat wij hen vooraf moeten bellen en moeten vragen voorzichtig te zijn om dit of dat niet te zeggen. Op die manier wil je niet dat spelers nog naar de nationale ploeg gaan. Het klopt dat het geen makkelijke blessure is, maar het valt nog te bezien of het zes weken of minder zal zijn dat hij aan de kant staat.”

Vertonghen liep zijn hamstringblessure afgelopen weekend op in de match tegen Huddersfield Town, uitgerekend na een duel met landgenoot Laurent Depoitre. Het was echter niet meteen duidelijk dat het om een spierblessure ging, waardoor Vertonghen nog een halfuur doorspeelde. Mogelijk heeft hij zijn blessure daarmee verergerd.