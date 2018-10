Voor het eerst kind gearresteerd in Rusland voor kannibalisme: “Ze bakte zijn hart, maar vond het wat te zoet”

Voor het eerst is er in Rusland een kind gearresteerd voor kannibalisme. Een twaalfjarig meisje stak niet alleen de 21-jarige Alexander Popovich dood. Ze bakte zijn hart ook in de pan en at het op, samen met haar pedofiele vriend Arkady Zverev (22). Dat melden verschillende Russische media.

“Zijn hart was te zoet, zijn hersenen hadden veel meer smaak.” Dat zou de twaalfjarige uit Novinka vlakbij Sint-Petersburg gezegd hebben tegen de politie, toen die haar arresteerden op verdenking van moord en kannibalisme. De agenten waren immers op een gruwelijk tafereel gestoten in het appartement van de 21-jarige Alexander Popovich. Zijn lichaam was in stukken gesneden en verschillende ingewanden waren verwijderd. De resten en de bloedsporen daarvan vonden ze terug in een pan op het vuur. Dat schrijft de Russiche krant Komsomolskaya Pravda.

Pedofiel, moordenaar en kannibaal

De sporen wezen al snel in de richting van het twaalfjarige meisje en Arkady Zverev, die dezelfde nacht bij de 22-jarige vriend logeerden. Zij hadden Popovich samen neergestoken, toen hij was gaan slapen in zijn kamer. Ze hadden alle drie net ruzie gemaakt, omdat Popovich vond dat het duo wel wat moest bijdragen in de huur, zo schrijft MK Ru.

In plaats van een verzoening, volgde er een bloedbad. Zverev stak hem als eerste naar eigen zeggen op beval van het kind. Ook het twaalfjarig meisje ging wild tekeer, totdat Popovich zijn adem stokte. Maar de twee wilden hun sporen niet wegvegen, integendeel. Het kind nam het mes en sneed de buik van het levenloze lichaam open, “omdat ze altijd al had willen weten hoe het er vanbinnen uitzag”. Zverev kapte vervolgens met een bijl zijn hoofd en armen af, aldus NTV Ru.

Alsof dat nog niet angstaanjagend en luguber genoeg was, ging het meisje nog talloze stappen verder. Ze bakte zijn hart en ze zou ook zijn hersenen gestoofd hebben. Nadien sneden ze stukken vlees uit zijn dijbeen. Het hoofd van de man eindigde in de microgolf. Toen ze die de volgende ochtend wilden opzetten, liep het mis. De oven vatte vuur en ze moesten vluchten. De buren belden de politie en het duo werd gearresteerd. Dat meldt nieuwsmedium 47 News Ru.

Straf

Voor Zverev ziet het er bijzonder slecht uit. Hij moet zich dan ook verantwoorden voor moord, kannibalisme en pedofilie. Het twaalfjarige meisje beschreef hij immers steevast als “zijn vriendin” en dat bevestigde het meisje ook. Voor kannibalisme is er geen specifieke straf in Rusland, maar alle andere aantijgingen kunnen hem meer dan 20 jaar cel opleveren.

Het twaalfjarig meisje daarentegen wordt enkel ondervraagd als een getuige. De Russische Onderzoekscommissie is nochtans van overtuigd dat ze een cruciale rol speelde in het bloedbad, zo laten ze aan de Komsomolskaya Pravda krant weten. Maar omdat het kind jonger is dan 14 jaar krijgt ze wellicht geen straf, al zal ze wel worden opgenomen in een jeugddetentiecentrum.

De politie onderzoekt ook of het meisje de moderator was van een online groep, die kwetsbare jongeren aanzette om zelfmoord te plegen tijdens de Blue Whale Challenge.