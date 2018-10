Omstreden Kavanaugh een stap dichter bij nominatie tot opperrechter (al is hij nog niet helemaal zeker)

De Amerikaanse Senaat heeft gestemd over het beëindigen van het debat rond de benoeming van Brett Kavanaugh als opperrechter van het Amerikaanse hooggerechtshof, en om het proces van de nominatie verder te zetten. De stemming liep nagenoeg helemaal volgens de partijlijnen: 51 voor, 49 tegen.

Doordat er gestemd werd over het einde van het debat, ligt de weg helemaal open om zaterdag na weken debat te stemmen over de nominatie van Kavanaugh.

De steun voor het beëindigen van het debat is echter niet per definitie hetzelfde als de steun voor Kavanaugh zelf. Het is dus nog niet duidelijk of de man ook bevestigd zal worden in zijn nieuwe functie van opperrechter, al lijkt het wel die richting uit te gaan.

De Democraten stemmen sowieso tegen Kavanaugh (mogelijk op één senator na). De meeste Republikeinen stemmen pro Kavanaugh. De Republikeinen die de voorbije weken twijfelden over de rechter, lijken intussen geneigd te zijn de kandidatuur te steunen.

LEES OOK. Na FBI-onderzoek: Republikeinen zijn geneigd om kandidatuur van controversiële Kavanaugh te steunen

Wel twijfelt de gematigde Lisa Murkowski, Republikeins senator voor Alaska, nog. Zij stemde ‘neen’ voor het beëindigen van het debat. Dat wordt gezien als een ‘neen’ voor Kavanaugh, maar echt zekerheid is daar nog niet over. Ook Republikeins Maine-senator Susan Collins lijkt nog in twijfel. Ze stemde voor het stoppen van het debat, maar heeft zich nog niet uitgesproken voor of tegen Kavanaugh, en zal later op de dag meer uitleg geven over haar voor- of tegenstem voor de rechter.

Senator Jeff Flake, die mee de aanzet heeft gegeven voor het FBI-onderzoek naar Kavanaugh, lijkt de rechter te gaan steunen bij de stemming zaterdag.

Eén Democratische senator breekt mogelijk met zijn partij en gaat wellicht pro Kavanaugh stemmen. Het gaat om Joe Manchin, de senator van de conservatieve staat West Virginia, die hoopt daar in november bij de tussentijdse verkiezingen weer verkozen te worden.

Christine Blasey Ford

Emotionele getuigenis

Brett Kavanaugh werd door Amerikaans president Donald Trump naar voor geschoven als opperrechter voor het Hooggerechtshof. De man staat bekend om zijn erg conservatieve standpunten rond bijvoorbeeld het homohuwelijk en abortus. Indien zijn kandidatuur goedgekeurd wordt, zetelen er in het Hooggerechtshof vijf conservatieve en vier progressieve rechters. Aangezien die rechters voor het leven benoemd worden, kan Trump met zijn benoeming dus zijn stempel drukken op het Amerikaanse juridische landschap voor tientallen jaren.

Er is heel wat te doen om zijn nominatie omdat hij door meerdere vrouwen beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag en aanranding.

LEES OOK. “Het ergste was hun bulderlach”: de getuigenis van Christine Blasey Ford over hoe ze misbruikt werd door Brett Kavanaugh gaat door merg en been

Zo kwam intussen ook een van de slachtoffers, Christine Blasey Ford, getuigen voor de Senaatscommissie. Brett Kavanaugh ontkent alle beschuldigingen. De FBI heeft daarop een kort onderzoek gevoerd naar beschuldigingen. Het rapport daarvan werd bezorgd aan alle senatoren. Ook op dat onderzoek komt wat kritiek. Zo zeggen heel wat oud-studiegenoten van Kavanaugh dat ze helemaal niet gehoord werden over de zaak, maar wel willen getuigen.