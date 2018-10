Trossard moet zoals verwacht forfait geven voor Rode Duivels

Genk - Leandro Trossard moet zoals verwacht forfait geven voor de komende interlands van de Rode Duivels thuis tegen Zwitserland (12 oktober, voor de Nations League) en Nederland (16 oktober, een oefenduel). Door de schouderblessure die hij donderdagavond met KRC Genk opliep in het Europa Leagueduel tegen Sarpsborg, is hij enkele weken onbeschikbaar, zo laten de Limburgers weten.

Bondscoach Roberto Martinez nam Trossard vrijdag op in zijn selectie van 26 spelers maar liet tegelijk verstaan dat hij “slecht nieuws” verwachtte omtrent de winger.

“Dit soort blessures kan een operatie betekenen maar het kan ook dat hij maar twee of drie dagen out is. Hoe dan ook vond ik het belangrijk hem te selecteren want hij is heel goed op dreef bij Genk”, verklaarde Martinez, die Trossard vorige maand voor het eerst selecteerde voor de wedstrijden tegen Schotland en IJsland. Hij kreeg toen wel geen speeltijd.

Op de clubwebsite laat Genk vrijdag weten dat hun 23-jarige goudhaantje een poosje buiten strijd is. “Leandro Trossard kwam gisterenavond tijdens onze wedstrijd in Sarpsborg slecht neer op zijn linkerschouder”, klinkt het. “Verder onderzoek vandaag in het ZOL wees uit dat de bijkomende schade aan het gewricht beperkt is. Hij heeft geen operatie nodig, maar heeft wel nog veel pijn en zal hierdoor enkele weken onbeschikbaar zijn. Van zodra de pijn mindert zal Leandro de trainingen kunnen hervatten. De hele club wenst hem veel beterschap. Come back stronger Leandro!”, besluit het bericht.

Of Martinez een vervanger oproept, is nog niet duidelijk.