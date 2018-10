Rode en groene burgemeesters scoren slecht, ook De Wever krijgt geen goed rapport

Hoe heeft uw burgemeester het de voorbije zes jaar gedaan? In veel kleinere, landelijke gemeenten is de tevredenheid groot, zo blijkt uit ons gloednieuwe burgemeestersrapport. Maar in steden ligt de score een stuk lager. Vooral de groene en socialistische burgemeesters scoren slecht. Johan Vande Lanotte (Oostende) en Renaat Landuyt (Brugge) worden door hun inwoners gebuisd. Maar ook de Antwerpse burgemeester Bart De Wever raakt maar met de hakken over de sloot.

Leve de kleine, landelijke gemeenten

Globaal gezien wonen u en ik het liefst in kleine, welvarende en landelijke gebieden en gemeenten. Dat stelden we ook al vast in onze vorige enquêtes en dat is nu niet anders. De burgemeesters die we het liefst zien, de plaatsen waar we het liefst wonen of het meest fier op zijn: het zijn allemaal landelijke en kleine gemeenten. De steden scoren ook nu weer een pak minder, op een aantal uitzondering na, zoals Roeselare en Mechelen. “Kleinere gemeenten zijn ook ...