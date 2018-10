Zo wordt Theo Francken zelf bootvluchteling (op één uur tijd)

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie is vereeuwigd als bootvluchteling. Op een doek van twee bij vijf, dat de maker van het werk te koop stelt. Richtprijs: 25.000 euro.

In het Brusselse Théâtre National zagen een paar honderd mensen hoe Theo Francken donderdagavond live afgebeeld werd als bootvluchteling. Op één uur tijd verscheen het gezicht van de staatssecretaris aan boord van een boot waarin onder andere ook de Turkse president Erdogan en de Amerikaanse oud-president Obama zitten. The Boat is een kunstwerk in evolutie dat eerder al tentoongesteld werd in Kiev en Zuid-Korea, toen nog zonder Theo Francken. “Het is de bedoeling te laten zien dat iedereen een vluchteling zou kunnen zijn,” aldus de maker.

Schilder Abdalla Al Omari is niet van de minste: met zijn portretten van politieke leiders als vluchtelingen vergaarde hij al roem van Brussel tot Dubai. Donderdag kwam zelfs een cameraploeg van Al-Jazeera kijken naar zijn performance. Al Omari is een dertiger en zelf gewezen vluchteling. Enkele jaren geleden ontvluchtte hij het geweld en de intimidatie in Syrië, om in Brussel neer te strijken. In zijn nieuwe thuisstad hangt The Boat nog tot 14 oktober te bezichtigen in Théâtre National, het is de bedoeling dat het doek een koper vindt. Die koper moet bereid zijn om het werk te laten aanpassen zolang de kunstenaar dat wil. “Want de vluchtelingenproblematiek blijft, en de verantwoordelijken veranderen.”