Duits gerecht eist opschorting van ontbossing in omstreden bos in Hambach

Een Duitse rechtbank heeft een tijdelijke opschorting gevorderd van de ontbossing in het woud van Hambach. De beslissing kwam er na een spoedprocedure die de milieuorganisatie BUND, de Duitse federatie voor het milieu en natuurconservatie, had opgestart. Het verbod zou RWE, de eigenaar van het bos, honderden miljoenen euro’s kosten, aldus het bedrijf.

Energiebedrijf RWE was van plan om meer dan de helft van het bos te kappen voor de ontginning van bruinkool. Het bedrijf beschikt al maanden over een vergunning om dat te doen.

Volgens BUND moet het bos echter beschermd worden onder de Habitatsrichtlijn van de Europese Unie, vanwege de aanwezigheid van Bechsteinsvleermuizen. De rechtbank liet dan weer weten dat de juridische kwesties zo complex waren, dat ze niet uitgeklaard konden worden tijdens een spoedprocedure. Om geen onomkeerbare situaties te creëren, heeft de rechtbank dan maar een tijdelijke opschorting van de ontbossing bevolen.

RWE had verklaard dat het dringend meer bruinkool moest ontginnen om de elektriciteitsproductie in de kerncentrales niet in het gedrang te laten komen. Het bedrijf was er vorig jaar mee akkoord gegaan om geen bomen te kappen, maar liet nu weten geen buffer meer te hebben in zijn brandstofvoorziening.

In Aken boog de rechtbank zich vrijdag ook tegen het verbod op een BUND-manifestatie van zaterdag in het Hambachwoud. De politie had dat verbod vrijdag opgelegd, nadat bekendraakte dat meer dan 20.000 manifestanten op de protestactie verwacht werden. De rechtbank heeft dat verbod verworpen, waardoor de manifestatie alsnog zal mogen plaatsvinden.

De protesten in het bos duren al weken. Manifestanten hadden er meer dan 80 boomhutten opgezet om de ontbossing tegen te gaan. De resterende manifestanten werden begin deze week uit de boomhutten gehaald, waarna de voorbereidingen voor het kappen van de bomen hadden kunnen beginnen. De ontruiming van de boomhutten werd op 19 september tijdelijk stopgezet, nadat een journalist te pletter was gestort en stierf.