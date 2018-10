Massagraf met 800 gesneuvelde soldaten ontdekt in Volgograd

Bij bouwwerken in de Zuid-Russische stad Volgograd is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog met achthonderd gesneuvelde Duitse soldaten ontdekt. Dat is vrijdag bekendgemaakt door Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, dat graven van Duitse oorlogsslachtoffers in het buitenland beheert.

Het massagraf werd aangetroffen bij het leggen van een nieuwe waterleiding in het centrum van Volgograd. Een deel van het graf bevindt zich onder een woonwijk, waardoor een opgraving erg moeilijk dreigt te worden.

Volgograd, dat toen nog Stalingrad heette, was een van de meest zwaarbevochten steden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de winter van 1942/1943 zijn er naar schatting 700.000 soldaten en burgers om het leven gekomen. Duizenden soldaten vroren dood. Meer dan zeventig jaar later worden nog altijd heel wat slachtoffers vermist.

De overwinning van de Sovjet-soldaten in Stalingrad vormde een keerpunt in WO II.