PSG trekt abonnementen van dertigtal ultra’s in

Na de incidenten van woensdagavond in het Champions League-duel tegen Rode Ster Belgrado heeft Paris Saint-Germain de abonnementen van een dertigtal ultra’s voor een jaar ingetrokken. Dat werd vrijdag bevestigd aan persagentschap AFP.

PSG haalde in de thuiswedstrijd tegen Belgrado fors uit door met 6-1 te winnen. Na de match gooiden ruim 300 gemaskerde individuen vuurpijlen op de politieagenten aanwezig in en rond het Parc des Princes. De agenten gebruikten op hun beurt traangas om de supporters uiteen te drijven.

De Europese voetbalbond opende al een onderzoek naar de incidenten, maar ook PSG gaf aan de amokmakers een stadionverbod te willen opleggen. Volgens de Franse topclub hielden enkelingen van het Collectif Ultras Paris (CUP) zich niet aan de afspraken. Die fanatieke supportersvereniging krijgt sinds oktober 2016 opnieuw toegang tot het Parc des Princes, maar wel onder heel strikte voorwaarden.

PSG stuurde daarop een brief naar de supporters die verantwoordelijk worden gehouden voor de incidenten na de Champions League-match. Zij worden tot en met 3 oktober 2019, dag op dag een jaar na het duel tegen Rode Ster, uit het stadion geweerd.

Ook op het hoogste politieke echelon was men onder de indruk van het incident. “We gaan de namen opvragen van alle bandieten en hooligans die de supporters van Rode Ster hebben aangevallen. We eisen duidelijkheid over de manier waarop zij gestraft zullen worden”, zei de Servische president Aleksandar Vucic vrijdagavond.