Herinnert u zich de ‘zeehonddribbel’ nog? Dit is het drama van de ‘nieuwe Ronaldinho’ die er wereldberoemd mee werd

We kunnen het ons tegenwoordig nog moeilijk voorstellen. Maar er was ooit een tijd waarin er geen flitsende video bestond met de beste dribbels en goals van de grootste talenten in de voetbalwereld. In 2005 had ene Kerlon Moura Souza slechts één actie nodig om wereldberoemd te worden. Maar de grote toekomst die hem voorspeld werd, draaide toch enigszins anders uit...

“El drible da foquinha”. Het klinkt als muziek in de oren, al werd de term wereldwijd bekend als de zeehonddribbel. Kerlon was amper 17 jaar toen hij het kunstje toonde aan de wereld tijdens het Zuid-Amerikaans kampioenschap voor U17 met Brazilië. Een toernooi dat de Seleçao won dankzij Kerlon, die verkozen werd tot beste speler en zich kroonde tot topscorer.

Kerlon scoorde als aanvallende middenvelder acht doelpunten in zeven wedstrijden, in een team met onder andere Marcelo (Real Madrid) en Anderson (ex-Manchester United). De tienersensatie werd door zijn dribbels en geweldige goals al snel vergeleken met Ronaldinho en zijn club Cruzeiro zou niet veel later een bod van 25 miljoen euro van Manchester United hebben afgewezen. Ook Real Madrid en Barcelona toonden toen interesse in ‘A Foca’ (de zeehond).

Niet iedereen was echter zo wild van de dribbels van Kerlon. In 2007 speelde Cruzeiro de derby tegen Atlético Mineiro en Kerlon kreeg zijn kans. Uiteraard pakte hij al snel uit met zijn zeehonddribbel, tot frustratie van zijn rechtstreekse tegenstander Dyego Rocha Coelho. Die haalde het supertalent met brute kracht neer, kreeg rood en werd voor vijf wedstrijden geschorst. Terecht, maar uiteindelijk zou deze fase symbool komen te staan voor de carrière van Kerlon.

Mislukt Europees avontuur

In 2008 trok Kerlon na veel twijfelen dan toch naar Europa. Hij werd door zijn manager, jawel, Mino Raiola (die nu onder andere Romelu Lukaku en Paul Pogba vertegenwoordigd, red.) voorgesteld bij Internazionale. Maar het Italiaanse voetbal zou het Italiaanse voetbal niet zijn als er geen addertje onder het gras zat. Het was namelijk Chievo Verona dat Kerlon aankocht voor 1,3 miljoen euro. Inter had namelijk geen plaats meer voor een niet-Europese speler.

Bij Chievo verheugden ze zich op een paar flitsende dribbels per wedstrijd, maar het eerste seizoen van de Braziliaan in Europa was er eentje om snel te vergeten. Kerlon speelde amper 63 minuten in vier optredens in de Serie A. Bij de beloften van de club uit Verona scoorde hij drie keer, maar kwam hij ook niet verder dan drie wedstrijden door een knagende knieblessure opgelopen in 2007.

Kerlon keerde terug naar Inter, maar daar had José Mourinho geen plaats voor hem in zijn team vol sterren. De Braziliaan werd verhuurd aan Ajax, maar kwam in Nederland niet verder dan één optreden voor de reserven. Bij Inter liep hij nog maar eens een knieblessure op en hing hij dan maar vaak rond met “bad boy” Mario Balotelli. “Mario is zeer grappig. Hij is altijd eerst voor een training zodat hij kan plassen op de schoenen van zijn ploegmaats”, zei Kerlon toen in een interview met ESPN. Of Mourinho daarmee kon lachen, is niet geweten...

Van kwaad naar erger

Kerlon zou nooit één optreden maken voor Inter en zocht zijn voetbalgeluk dan maar opnieuw in Brazilië. Maar door opnieuw een reeks blessures en mentale problemen werd het alweer niets. Eerst bij tweedeklasser Paraná Clube, daarna bij de regionale club Nacional Esporte Clube. Intussen was hij 23 en al lang een vergeten wonderkind, zelfs in eigen land...

‘A Foca’ pakte dan maar zijn voetbalzak en trok naar Japan, waar hij een contract kreeg bij derdeklasser Fujieda MYFC. En plots lukte het weer (even). Kerlon bleef relatief blessurevrij en scoorde negen doelpunten in 22 wedstrijden voor de club. Maar na een nieuwe knieblessure en -operatie zakte de wereld van Kerlon weer in elkaar. Hij testte bij het Amerikaanse Atlanta Silverbacks, maar tekende in 2015 voor Miami Dade FC uit de APSL, het vierde niveau in de VS.

“Ik heb er altijd van gedroomd om de Verenigde Staten te spelen”, zei Kerlon toen hij zijn contract tekende bij de club met een stadion van 2.444 zitjes. “Of het nu in de MLS, NASL of de ASPL is. Ik hou van dit land en ik moest deze kans grijpen. Ik ben héél blij om hier te zijn.”

Amper een jaar later speelde hij bij de Sliema Wanderers in Malta. Zijn laatste club was Spartak Trnava uit de Slowaakse eerste klasse. U weet wel, het team dat Anderlecht onlangs versloeg in de groepsfase van de Europa League. Ook daar kwam de ‘nieuwe Ronaldinho’ tot amper vijf wedstrijden. In oktober 2017 hing hij met pijn in het hart maar noodgedwongen en moegestreden de voetbalschoenen aan de haak. Niet veel voetballers pieken op hun 17de, maar bij Kerlon was dat écht het geval...