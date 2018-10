Matz Sels: “Soms weet je beter niet wat er zich achter de schermen afspeelt”

Newcastle staat op een degradatieplaats, Anderlecht beleeft nog maar eens een crisis en bij Gent is het wachten tot het bijltje valt voor Yves Vanderhaeghe. Terwijl zijn ex-clubs stuk voor stuk in het sukkelstraatje zitten, timmert Matz Sels (26) in de luwte van de Ligue 1 bij Strasbourg verder aan de weg terug omhoog. “Die eerste buitenlandse ervaring, daar had ik mezelf niet goed genoeg op voorbereid.”

Aan de zijde van Matz Sels lopen we een vijfsterrenhotel binnen midden in het charmante centrum van Straatsburg. De portier kijkt ons strak aan. Is ons hemdje niet chique genoeg voor deze tent? Hij zegt niets, wij doen het interview op het terrasje langs het water. Als we later weer buiten wandelen, staat diezelfde portier klaar met een poster van RC Strasbourg. Of Matz Sels zijn handtekening even wil zetten? “Ik word hier nog niet zo vaak herkend, hoor”, zegt Sels, die met Strasbourg vandaag op ...