Flamingo Bar van Tanja Dexters heeft licentie beet: “Volgende vrijdag groot openingsfeest”

De lijdensweg van de veelbesproken Flamingo Bar lijkt voorbij. Tanja Dexters liet op Facebook weten dat de bar op de Groenplaats morgen weer open gaat. De drankvergunning is eindelijk in orde, volgende week vrijdag staat het openingsfeest gepland. De Antwerpse politie had de bar in september verzegeld omdat het zonder drankvergunning toch alcohol schonk.

Tanja Dexters maakte het nieuws bekend op Facebook. “Geen water meer, want we hebben onze drankvergunning. We gaan morgen (zaterdag, red.) open vanaf 12 uur. Volgende vrijdag is er het GROTE openingsfeest om 19u. Iedereen welkom!”

De vermaarde Flamingo Bar op de Groenplaats in Antwerpen kreeg tussen 12 en 23 september drie waarschuwingen. Bij de eerste controle bleek dat er nog geen drank- of terrasvergunning was aangevraagd. Die aanvraag gebeurde op 15 september, maar op 21 september, de dag van de opening, was de drankvergunning nog niet afgeleverd.

De zaakvoerders werden verwittigd dat er geen sterke dranken verkocht mochten worden en dat er enkel bier en wijn bij een maaltijd geserveerd mocht worden. Daarop werd beslist het openingsfeest niet te laten doorgaan. Een dag later, op 22 september, werden op sociale media foto’s en posts gedeeld, waaruit bleek dat er inbreuken gepleegd werden.

Op 23 september werden opnieuw inbreuken vastgesteld. Klanten dronken bier, zonder maaltijd, twee andere klanten dronken een mojito, zonder maaltijd. Een test bevestigde dat het geen alcoholvrije mojito was. Na de derde waarschuwing werd de zaak verzegeld in afwachting van een drankvergunning.