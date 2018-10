Nico Dijkshoorn: “Hein heeft zichzelf onsterfelijk willen maken met zijn slaaphuisjes. Dat is gelukt.”

Ik heb een van de slaaphutjes van Hein Vanhaezebrouck gekocht. Kostte bijna niks. Marc Coucke heeft er speciaal voor mij wat geld afgedaan omdat ik iets aardigs had geschreven over zijn paarse overhemd. Morgen wordt het huisje in mijn achtertuin gezet en ondertussen heb ik wilde fantasieën over die hut.

De slaaphutjes werden een jaar geleden door Hein langs het trainingsveld neergezet, vooral om iedereen te laten zien dat hij de gedroomde trainer van de 21ste eeuw is. Zo moet dat zijn gegaan. Hein heeft – waarschijnlijk in een prototype van zo’n huisje – zitten fantaseren over zijn onsterfelijkheid. Hoe zijn slaaphuisjes de wereld zouden veroveren. Lionel Messi, misschien wilde hij ook wel een Hein-huisje, om in alle rust, zonder pottenkijkers, zijn belasting­papieren in te vullen. Cristiano Ronaldo ...