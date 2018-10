Overleden Jarno (19) krijgt volgende week zondag alsnog zijn gedroomde pizzafeest: “Het zal mooi, maar ook heel moeilijk zijn voor ons”

Lille / Vorselaar -

Jarno Ivens (19) overleed op 8 december 2017. De jongen uit Wechelderzande (Lille) wist nog maar enkele maanden dat hij een hersentumor had. Moedig als hij was, had hij een bucketlist opgesteld. Een van de wensen die op dat lijstje prijkten, was een groot pizzafeest. Zijn ouders organiseren dat nu alsnog op verkiezingsdag, om Jarno te herdenken.