Red Flames slikken zure late gelijkmaker in WK-barrages tegen Zwitserland

Het WK voetbal is opnieuw iets verder weg voor de Red Flames. Vrijdagavond speelde onze nationale vrouwenploeg voor 6.700 toeschouwers in Leuven 2-2 gelijk tegen Zwitserland in de heenmatch van de barrages. Geen gunstige uitgangspositie. Zeker niet omdat De Flames na twee knappe goals van Cayman en De Neve lang op weg leken naar de zege. Maar de Zwitserse gelijkmaker viel vlak voor tijd. De lastige terugwedstrijd volgt komende dinsdag in Zwitserland. Als de Belgen dat tweeluik toch overleven, wacht er in november een finaal treffen met Nederland of Denemarken. De winnaar van dat duel neemt volgend jaar deel aan het WK in Frankrijk.

De Belgische vrouwen namen meteen een vliegende start. Na vijf minuten combineerden ze zich een weg doorheen de Zwitserse defensie. Cayman stond aan het eind van de actie en bracht de Flames met een knap schot in de verste hoek meteen op voorsprong, 1-0. Het antwoord van de bezoekers liet niet op zich wachten. Nauwelijks twee minuten later moest Evrard een kopbal van Bühler klemmen. De Flames lieten het initiatief even helemaal aan Zwitserland en Evrard hield ook Bachmann van dichtbij van een bijna zekere gelijkmaker. Halverwege de eerste helft staken onze landgenotes hun neus opnieuw aan het venster. Vanmechelen zag een afgeweken voorzet tegen de paal belanden en Wullaert was gevaarlijk met een lage schuiver. Een afzwaaier van Ismaili besloot de eerste helft.

Foto: Photo News

Na rust openden de Flames opnieuw enthousiast. Wullaert trapte de eerste doelkans op doelvrouw Thalmann. Zwitserland leek te kraken, maar op de tegenaanval viel de gelijkmaker plots uit de lucht. Invalster Lehmann schoof een afgeweken bal voor een leeg doel tegen de touwen. De Flames toonden zich niet van slag door deze opdoffer. Vanmechelen testte meteen de vuisten van Thalmann en op de daaropvolgende hoekschop joeg De Neve de 2-1 snoeihard tegen de netten. Lehmann ontpopte zich intussen tot spilfiguur bij de bezoekers. De rechtsbuiten mikte eerst een kopbal net naast, alvorens drie minuten voor tijd de Belgische fans versteld te doen slaan na haar tweede treffer. Wullaert miste in de toegevoegde tijd de laatste Belgische kans, het bleef 2-2.

In de andere heenwedstrijd van de halve finales won Europees kampioen Nederland in Breda met 2-0 van Denemarken. De winnaars van beide halve finales nemen het tegen elkaar op in de finale van de play-offs, waarin het laatste Europese WK-ticket wordt uitgedeeld.

De Neve: “Die Zwitsers zijn te pakken”

Een knappe goal, maar uiteindelijk geen zege. Het zorgde voor teleurstelling bij Laura De Neve. “Het is toch wel een kleine ontgoocheling, ja”, vertelde de verdedigster. “Maar ik wil niet focussen op de nederlaag, we hebben het goed gedaan.” De Flames hadden voor rust de schaapjes redelijk op het droge, maar gaf het op het eind weg. “Een sterke fysiek is hun kracht, dat wisten we. Maar ik onthoud vooral dat ze te pakken zijn. We verdienden echt wel een punt. Ik denk dat we dinsdag in Zwitserland gewoon moeten uitgaan van eigen sterkte.”

Foto: Photo News

Bondscoach Serneels: “Het draait om details”

“Het draait om details.” Tot daar de samenvatting van de analyse van Ives Serneels. “Winst, verlies, gelijkspel: het is vaak net wel of net niet.” De bondscoach wil niet te zwaar tillen aan de laat weggegeven zege. “Op voorhand vertelde ik dat we niet wouden verliezen. Dat is gelukt. En vergeet ook niet dat dit een hoog niveau is. Barrages voor het WK, dan krijg je topploegen tegenover je en moet je realistisch zijn.” Gelooft Serneels dan nog in kwalificatie voor de laatste fase van de barrages? “Tuurlijk, we moeten met vertrouwen vertrekken naar Zwitserland. Dat zeker.”

België: Evrard; Deloose, Zeler, De Neve, Philtjens; ­Biesmans, Missipo, De Caigny, Vanmechelen (80’ Van Kerkhoven); Cayman, Wullaert

Zwitserland: Thalmann; Crnogorcevic, Bühmer, Gut, Maritz; Aigbogun, Wälti, Dickenmann, Ismaili (46’ ­Lehmann); Bachmann, Reuteler (78’ Calligaris)

Doelpunten: 5’ Cayman (geen) 1-0, 56’ Lehmann (Reuteler) 1-1, 60’ De Neve (Deloose) 2-1, 87’ ­Lehmann (Bachmann) 2-2

Gele kaarten: 47’ Bühler, 79’ Wullaert