Wie heeft er op de kaarsen geplast? “Ik rook meteen dat er iets niet klopte”

Hoegaarden - De Franciscuskapel in de Doelstraat in Hoegaarden, tegenover de gemeentelijke basisschool, heeft in een van de afgelopen nachten ongewenst bezoek gekregen. Iemand heeft er geprobeerd om het offerblok uit te breken en heeft er op de kaarsen geplast.

De kapel was net klaar voor de jaarlijkse dierenwijding die er zondag plaatsvindt. “Respect is soms ver te zoeken. We hadden net alles opgeruimd en gekuist”, vertelt pastor Liesbeth Goris. “Dus nu kunnen we herbeginnen.” “Ik zag dat de deur van de kapel dicht was, wat ik vreemd vond, want normaal staat die altijd open. Ik ben dan gaan kijken en rook onmiddellijk dat er iemand geplast had.”

Feestdag van Franciscus

Of het iets te maken had met de naamdag van de heilige Franciscus, 4 oktober, is onduidelijk. “Ik weet niet wanneer het juist gebeurd is,” zegt Liesbeth. “Een dief zal het niet geweest zijn, want waarom plas je dan nog op de kaarsen? Het is alleszins 's avonds of 's nachts gebeurd, want overdag is er veel sociale controle. Ik overweeg het sterk om een camera te hangen. Mocht er nog zo iemand langskomen, kan ik er misschien een gezicht op plakken. Nu zullen we eerst de kapel moeten opruimen zodat we zondag de dieren en hun baasjes kunnen ontvangen.”