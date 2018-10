Blanke politieagent schuldig die zwarte tiener zestien keer (!) neerschoot, schuldig aan doodslag

Een blanke politieman die vier jaar geleden de zwarte tiener Laquan McDonald doodschoot, is vrijdag schuldig bevonden aan doodslag.

De nu 40-jarige Jason Van Dyke moest zich voor de rechter verantwoorden voor moord, omdat hij in oktober 2014 in Chicago Laquan McDonald (17) had doodgeschoten. In totaal zou hij zestien keer hebben geschoten op de zwarte tiener, die in het bezit was van een mes. Ook toen de jongen al op de grond was gevallen, werden er nog schoten gelost.

De twaalf juryleden beslisten uiteindelijk om Van Dyke, die onschuldig had gepleit, schuldig te verklaren aan doodslag. Hij werd daarnaast ook nog schuldig bevonden aan zestien feiten - één per gelost schot - van verzwarend wapengebruik. Zijn straf zal later worden bekendgemaakt.

De dood van Laquan McDonald had voor enorm veel ophef gezorgd in de VS. Toen in 2015 beelden van de feiten werden vrijgegeven, leidde dat tot maandenlang protest in Chicago.