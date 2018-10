De Jean-Marie Pfaff van de Kempen is al aan 500ste match in doel toe

Doelman Wim Horsten is bezig aan zijn negentiende seizoen bij KFC Turnhout, de voetbalclub van zijn hart. Vandaag, zaterdag, zal zijn teller van aantal gespeelde matchen het mythische getal 500 aangeven. Een prestatie die maar weinigen hem ooit voordeden. “Gebroken vingers, gekneusde ribben: allemaal al meegemaakt, maar het heeft me nooit belet het voetbalveld op te stappen”, zegt de jubilaris.

Flashback naar je allereerste match tussen de Turnhoutse doelpalen: wat herinner je je daar nog van?

“Ik was dat seizoen tweede keeper, na Jan Mertens uit Rijkevorsel. Sporadisch kreeg ik mijn kans als eerste doelman. Mijn allereerste basisplaats was memorabel: we blikten die avond KV Oostende in met liefst 9-0. Het waren echt de gouden jaren van de club.”

“We speelden ook de eindronde om naar eerste klasse te gaan. Stéphane Demol, Jean-Marie Pfaff: ze liepen toen allemaal ...