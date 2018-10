Pierre (80) sterft na klap met zijn fiets tegen stilstaande wagen: “Hij maakte nog elke dag een ritje”

Lanaken / Riemst -

Op de Molenweg in Vlijtingen is vrijdagmiddag een 80-jarige fietser uit Veldwezelt ingereden op een stilstaande auto. Fietser Pierre Nicolaes kwam bij de aanrijding lelijk ten val. “Twee thuisverpleegkundigen snelden meteen ter hulp en hebben lange tijd de man gereanimeerd”, vertelt een buurtbewoner. Pierre overleed in het ziekenhuis. “Hij was gek van de koers en motorcross.”