Goedgelovige dieven gaan aan de haal met lading hosties, maar komen bedrogen uit

Herk-de-Stad - Uit de kapel van het Amandinahuis in Schakkebroek is het tabernakel gestolen met daarin de ciborie gevuld met een hoeveelheid hosties. De financiële waarde ervan is beperkt.

De diefstal gebeurde in de kapel. Het was pastoor Willy Willekens van Schakkebroek die de feiten opmerkte. Nico Ballet van de kerkfabriek doet het verhaal: “De pastoor draagt nog elke dag een mis op in de kapel. Het tabernakel bevond zich op de altaar. Het is in zijn geheel meegenomen.”

Financieel verlies

“In het tabernakel stond de ciborie, de kelk met deksel waarin de hosties worden bewaard en ook een belletje. De dader(s) zijn via een raam binnengeraakt. Het financiële verlies is niet erg groot, maar de emotionele waarde is natuurlijk wel van belang. De ontgoocheling over die feiten is dan ook erg groot.”