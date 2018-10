Meester Wim laat échte tattoo zetten op ‘Dag van de Leerkracht’: “Ik ben zo fier op mijn beroep”

Houthalen-Helchteren -

Meester Wim Vandereyken is helemaal in de wolken met zijn nieuwe tattoo. Die liet hij vrijdag voor de ‘Dag van de Leraar’ op zijn bovenarm zetten in gemeentelijke basisschool ’t Centrum in Houthalen-Helchteren. “Onwaarschijnlijk cool, een moment om nooit te vergeten. Ik wil gewoon mijn hele leven leerkracht zijn”, aldus meester Wim.