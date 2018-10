Fans eisen uitleg van Coucke voor match tegen Zulte Waregem

Hein Vanhaezebrouck speelt zondag voor zijn job tegen Zulte Waregem. De Anderlecht-supporters viseren evenwel niet alleen de coach in deze crisis. Ze willen graag Marc Coucke spreken voor de match in Waregem. Desnoods op de parking.

Marc Coucke nodigde de fans al uit voor een gesprek op 25 oktober. Alleen is dat nog 3 weken en zo lang willen ze niet wachten. Vanuit een aantal supportersverenigingen vertrok een officieel verzoek om de voorzitter te ontmoeten nog voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem morgen, als het moet zelfs op de parking van het Regenboogstadion.

Of Coucke daarop zal ingaan, is afwachten. Op zijn twitteraccount bleef het de afgelopen 24 uur oorverdovend stil. Ook niet om zijn steun uit te spreken aan zijn getergde trainer Hein Vanhaezebrouck.

Ook sportief directeur Luc Devroe trad niet naar buiten, maar hij woonde gisteren wel de training bij en sprak nadien ook de spelersgroep toe. “Ze spreken niet voor de camera, maar ze zijn wel betrokken. Om met de media te praten ben ik er”, zei Vanhaezebrouck. Die vervolgens voor de zoveelste keer suggereerde dat zijn kern gewoon tekortschiet. “We zetten bepaalde lijnen uit, maar die worden niet gevolgd. Dat is een gebrek aan discipline en professionaliteit. Dan zou er een leider moeten opstaan om dat recht te trekken, maar dat gebeurt niet. We hebben geen leiders. We hadden er eentje - Kara - maar die is weg.”

’s Morgens had Vanhaezebrouck de groep toegesproken geflankeerd door Ellen Schouppe, de psychologe van de club. “Zij heeft met The Belgian Cats op het WK gezeten. Ze heeft mijn spelers uitgelegd dat die basketsters veel meer tactische opdrachten krijgen dan voetballers en zij kunnen dat wel allemaal perfect uitvoeren. Bij ons lukt dat niet.”

Uitspraken die confronterend zijn voor het transferbeleid van Anderlecht. Hoeft het te verwonderen dat het nieuwe paars-witte bestuur al afweegt of het met een andere coach beter zou gaan?

Sommige managers schuiven zelfs Francky Dury naar voren, maar RSCA benadrukte gisteren al dat dat nooit gaat gebeuren. Dat zou het publiek ook niet pikken. Afwachten of Coucke aan de fans zal uitleggen waar hij dan wel naartoe wil als het foutloopt aan de Gaverbeek.

Ook Dury onder druk

Foto: BELGA

Ironisch genoeg speelt Anderlecht tegen Zulte Waregem, de club van Francky Dury. Ook aan de Gaverbeek is het diepe crisis na een 0 op 18 en met een voorlaatste plaats. Daar is het koude oorlog tussen Dury en het bestuur. De coach stuurt aan op een vertrek omdat hij, ondanks zijn jaren dienst, steeds minder inspraak krijgt van aandeelhouder Tony Beeuwsaert en CEO Eddy Cordier. Opvallend genoeg was er deze week zelfs geen persmoment met Dury om te vermijden dat de vertroebelde relatie nog troebeler kon worden. Essevee benadrukte deze week wel nog in een statement dat Dury sowieso de hoofdcoach blijft, maar als er verloren wordt van Anderlecht, lijkt de trainerssituatie ook bij de fusieclub nog moeilijk houdbaar. Dan komt de interlandbreak eraan en is er tijd om beslissingen te nemen.