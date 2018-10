Onze Anderlecht-watcher waarschuwt dat vervanger zoeken bij ontslag Vanhaezebrouck moeilijke klus wordt

Als Anderlecht zondag verliest van het zwalpende Zulte Waregem, valt wellicht het zwaard voor Hein Vanhaezebrouck. Schuldig of onschuldig: op een bepaald moment grijpt het bestuur dan toch in. Maar wat als Hein vliegt? Wie of vooral welk type trainer krijgt dit nog rechtgetrokken? Wij namen verschillende profielen onder de loep, maar stellen vast dat een geschikte opvolger vinden voor Vanhaezebrouck allesbehalve evident wordt.