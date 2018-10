Op stap in de ‘schimmelwijk’: “Nu we in het nieuws komen, is er plots wél geld”

Paddenstoelen, vochtplekken en rotte steunbalken. Alle ogen waren deze week op de Gentse Sint-Bernadettewijk gericht. De noodkreet van enkele bewoners op de VRT maakte van so­ciale woningen in één klap een strijdpunt van de verkiezingen. Hoe heeft de ‘schimmelwijk’ de mediastorm ervaren? Op stap in de schamelste sociale buurt van Gent. “Ze hebben het hier jaren laten verkommeren. En nu we in het nieuws komen, is er plots wel geld.”

Sinds heel televisiekijkend Vlaanderen getuige was van de wantoestanden in de Sint-Bernadettewijk, verkeert de Gentse politiek in een diepe crisis. Maar veel medelijden hebben de bewoners van de ‘schimmelwijk’ niet met hun stadsbestuur. “Het is hun eigen schuld, mevrouw”, zegt François Caterin (64). “Ze hebben het hier jaren laten verkommeren. En nu we in het nieuws komen, is er plots geld.”

“Toegegeven, de VRT-reportage is overdreven. Ze zijn binnengegaan ...