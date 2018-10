De ‘beste’ en ‘slechtste’ burgemeester van het land reageren op het gemeenterapport en verklaren hun top- en flopscore

Grobbendonk / Wortegem-Petegem - Hoe heeft de gemiddelde Vlaamse burgemeester het de voorbije zes jaar gedaan? De teneur is veelal ‘matig’, zo blijkt uit het grote gemeenterapport van Het Nieuwsblad. De beste punten kwamen uit Wortegem Petegem. “Dit is een enorme erkenning voor mijn werk”, zegt burgemeester Luc Vander Meeren (Open VLD) én primus van het burgemeesterraport. Rode lantaarn en burgemeester van Grobbendonk, Eric Van Meensel (N-VA), wijt zijn slechte score aan een ‘perceptieprobleem’.

De beste burgemeester van Vlaanderen

Altijd bereikbaar zijn, alle evenementen afschuimen, grondig je dossiers kennen, je deur voor iedereen laten openstaan en wanneer er iets gebeurt overal als eerste ter plaatse zijn. Ziehier het recept van Luc Vander Meeren om de beste burgemeester van Vlaanderen te worden.

De liberaal is al twaalf jaar burgemeester van Wortegem-Petegem, heeft een absolute meerderheid en gaat volgend weekend voor een nieuwe termijn in de Zuid-Oost-Vlaamse gemeente met 6.500 inwoners.

“Dit is een enorme erkenning voor mijn werk. Ik ben 30 à 40 uur per week met mijn burgemeesterschap bezig, maar ik denk daar niet over na. Ik doe het gewoon, ik wil de mensen helpen. Ik denk altijd aan de woorden van Herman De Croo – de verkiezingen beginnen de dag na de verkiezingen – en dan begin ik er aan.”

Of hoe Luc Vander Meeren de perfecte belichaming is van het motto van zijn liberale partij: gewoon doen.

TOP 5.

1.Wortegem-Petegem:Luc Vander Meeren (Open VLD) 8,7/10

2. Drogenbos: Alexis Calmeyn (Lijst v/d burgemeester) 8,5/10

3. Mesen: Sandy Evrard (MLM) 8,4/10

4. Herne: Kris Poelaert (CD&V) 8,3/10

5. Vorselaar: Lieven Janssens (Actiev) 8,2/10

De slechtste burgemeester van Vlaanderen

Nee, zichzelf heeft hij niets te verwijten. Eric Van Meensel (N-VA) zet in ons rapport de allerslechtste score neer, maar zoekt de ­reden niet bij zichzelf, maar bij de negatieve perceptie over de politiek in zijn Grobbendonk. Zijn ­coalitie van N-VA, CD&V en SP.A had af te rekenen met dissidenten die een andere partij en burger­beweging oprichtten. “Die be­weging brandt alles af. Als je vanuit een dergelijke houding aan politiek doet, dan schep je al snel de perceptie dat het allemaal zakken­vullers zijn. Dat heeft een effect op de politiek en het straalt in de eerste plaats af op mij.”

FLOP 5.

1. Grobbendonk: Eric Van Meensel (N-VA) 3,2/10

2. Zwijndrecht: André Van de Vyver (Groen) 3,5/10

3. Lebbeke: François Saeys (Open VLD) 3,7/10

4. Zelzate: Frank Bruggeman (VLD-SD) 3,7/10

5. Zwalm: Karen De Colfmacker (Open VLD) 3,9/10