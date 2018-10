“Na mijn infarct wilde ik maar één ding: weer campagne kunnen voeren”

Terwijl al zijn collega’s net de drukste periode beleven, is de Hasseltse ­schepen Kevin Schouterden (36) volop aan het revalideren, nadat hij eind augustus een herseninfarct kreeg. Hij kon amper nog praten en stappen en overwoog zelfs euthanasie. Maar politiek is zijn leven, en dus zette hij alles op alles om er het laatste weekend voor de verkiezingen toch nog “een lap op te geven”. ­“Gelukkig hebben mijn vrienden en familie mijn borden al opgezet en flyers ­uitgedeeld.”

Hij dacht eerst dat het migraine was die hem ten val had gebracht. En dat zijn linkerbeen gewoon sliep. Maar toen kreeg Kevin Schouterden, tot dan een perfect gezonde man van 36, te horen dat hij een herseninfarct had gekregen en dat zijn hele linkerkant was verlamd.

Maar toch was zijn gezondheid niet zijn grootste zorg toen hij begin september, na verschillende dagen op intensieve, aan zijn revalidatie begon. Wel zijn job als Hasseltse schepen voor RoodGroen+ én de nakende gemeenteraadsverkiezingen ...