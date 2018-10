Child Focus-directeur: “Stop je kind niet onder een stolp. Gruwelijke zaken gebeuren nu eenmaal”

Al 20 jaar lang wordt Heidi De Pauw elke dag geconfronteerd met kindermisbruik, mensenhandel, drugsverslaving, onrustwekkende verdwijningen en zelfdoding bij jongeren. Toch vindt de Child Focus-directeur niet dat we ons in de opvoeding moeten laten leiden door angst, of dat we overbescherming als de oplossing mogen zien. In haar boek Geen Paniek! pleit ze zelfs om kinderen en jongeren net méér vertrouwen te geven en los te laten. “Ik ben zelf geen angstige mama, want de wereld is geen slechte plek.”