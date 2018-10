De spionnen van Poetin lijken veeleer op een kolderbrigade: sporen wissen? Neen meneer, ze liet er zélf achter

De Russische militaire inlichtingendienst GRU had een ijzersterke ­reputatie: op en top professioneel, gehard in de strijd, trefzeker en ­secuur. Tot deze week bekendraakte dat vier leden werden opgepakt in Nederland. Ze hadden zo veel sporen achtergelaten dat ze veeleer op de kolderbrigade leken dan een elite-eenheid.

Laat geen sporen na: dat moet regel één zijn in het handboek van ­elke spion. Ook de vier hackers hadden dat begrepen. Of toch deels. De avond voor ze probeerden een lab in Den Haag te hacken waar gifgas werd geanalyseerd, aten ze in hun hotel koude kip en dronken er Heineken, Löwenbräu en sinaasappelsap bij. Het afval werd in een vuilniszak gestopt en meegenomen om geen vingerafdrukken en DNA achter te laten. Secuur werk, volgens het boekje.

De vier GRU-leden waren naar Nederland gekomen om sporen ...