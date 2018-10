GEMEENTERAPPORT. De beste en slechtste burgemeesters van Vlaanderen reageren: "Beu om te vechten"

De Vlaming geeft zijn burgemeester gemiddeld een 6,1 op 10. De beste leerlingen van de klas reageren een week voor de gemeenteraadsverkiezingen verheugd, maar beseffen maar al te goed wat ze moeten opofferen voor de appreciatie van hun inwoners. Waardering waar 55 van de 307 burgemeesters alleen maar van kunnen dromen. De gebuisden reageren gelaten, strijdvaardig en verslagen.

DE BEST SCORENDE BURGEMEESTERS

Luc Vander Meerens (Open VLD), Wortegem-Petegem (8,7/10):

"Ik ben dag en nacht bereikbaar"

"Ik ben uiteraard bijzonder tevreden maar je moet dit wel relativeren”, reageert hij. “Een peiling is een peiling. Maar het is beter de beste te zijn dan dat je me moet bellen om te zeggen dat ik het slechte rapport heb.”

“Ik ben dag en nacht bereikbaar. Mijn gsm-nummer staat op de site van de gemeente, als er een ongeval of een andere calamiteit gebeurt, ga ik altijd ter plekke. Ook midden in de nacht. Ik sta erop dat te doen. Ik denk dat ik bijna geen enkel eetfestijn gemist heb de voorbije jaren. Ook al betekent dit dat ik twee of drie keer moet eten op een middag. Ik probeer overal aanwezig te zijn, en wil de burgervader zijn van iedereen.”

Sandy Evrard (Open VLD), Mesen (8,4/10):

"Elke Mesenaar heeft mijn telefoonnummer"

Dat Mesen als kleinste stad van het land slechts een 1.000-tal inwoners telt, is voor Sandy Evrard (49) niet per se een voordeel in een poll over het beleid. Hij is intussen al 16 jaar burgemeester.

“In een kleine gemeente kan je ook extreem slecht scoren. Ik moet mij voortdurend bewijzen. Een burgemeester in een grotere gemeente staat vaak verder van een groot deel van zijn of haar inwoners. Elke Mesenaar heeft mijn telefoonnummer en kan mij dag en nacht bereiken, ook in vakantieperiodes. Ik sta iedereen bij met raad en daad, ook over zaken waarvoor ik niet meteen bevoegd ben of die niets te maken hebben met gemeentepolitiek. Ik kreeg al vragen over leningen, verbouwingen, carrièrekeuzes en studiemogelijkheden van jongeren. Mijn inwoners weten dat ze alles in vertrouwen kunnen vertellen. Ik praat hier zelfs niet over met mijn vrouw. Zonder de steun van mijn gezin zou deze hoge score trouwens niet mogelijk zijn. Ze aanvaarden dat Mesen dikwijls voorrang krijgt op familie.”

Kris Poelaert (CD&V), Herne (8,3/10):

"Herne wordt bestuurd van onderuit"

In Herne kent iedereen de burgemeester en noemen ze hem gewoon Kris. Omgekeerd kent ook Kris het gros van de Hernenaren bij naam. “Mijn vader was vroeger ook al burgemeester van Herne. Hij was open en eerlijk tegen de mensen. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Ik heb dat een beetje van thuis uit mee gekregen, denk ik”, glimlacht Kris Poelaert bescheiden. “Mijn geheim? Dat heb ik helemaal niet. Ik ben gewoon mezelf en ik meen wat ik zeg. Ik voel me nooit de eerste burger van Herne, maar ik voel wel de verantwoordelijkheid om van Herne een dorp te maken waar mensen graag wonen.”

“Ik verstop me ook niet, zeker niet in moeilijke momenten. Als mensen voor de zoveelste keer met de voeten in het water staan, trek ik mijn botten aan en ga mee in het water staan", zegt Poelaert.

Lieven Janssens (Actiev), Vorselaar (8,2/10):

"En toch ligt er nog veel werk op de plank"

In 2012 en 2015 was Lieven Janssens (40) al de primus onder de burgemeesters in Vlaanderen. Uit de resultaten van ons burgemeestersrapport trekt hij die positieve lijn dit jaar door met een score van 8,2 op 10. Daarmee is hij alvast de best beoordeelde burgemeester van de Kempen.

“Ik blijf telkens blij verrast en dankbaar”, reageert Janssens van de lokale partij Actiev. “Samen met de mensen stel ik vast dat er een positieve dynamiek heerst in het dorp. Er is een grote onderlinge samenwerking tussen de verenigingen en ook de samenwerking van bestuur en administratie loopt goed.”

Alain De Vlieghe (Lijst Burgemeester), Zuienkerke (8,1/10):

“Ik maak er een punt van om op elk evenement aanwezig te zijn”

Na het nieuws dat er op 14 oktober geen gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden in Zuienkerke en Alain De Vlieghe (Lijst Burgemeester) dus nog zes jaar langer aanblijft, duurt de goednieuwsshow in de poldergemeente vrolijk voort. “Het is geen primeur meer, hé”, lacht De Vlieghe als we hem zijn score meedelen. Ook in de vorige edities eindigde de burgervader van Zuienkerke hoog. “Dat komt deels door de kleinschaligheid van onze gemeente, maar ook omdat de mensen ronduit tevreden zijn.”

De Vlieghe probeert in zijn poldergemeente - die een dikke 2.000 inwoners telt - bijvoorbeeld elk evenement bij te wonen. Groot of klein: de persoonlijke aanpakt telt. “De mensen hebben je toch graag eens gezien. Dan zijn ze blij. Ik maak daar een punt van. Als ik uitzonderlijk eens niet kan ingaan op een uitnodiging, schrikt men.”

DE SLECHTST SCORENDE BURGEMEESTERS

Eric Van Meensel (N-VA), Grobbendonk (3,2/10):

"Afgestraft voor stoelendans"

Eric Van Meensel (N-VA) had naar eigen zeggen liever een hogere score behaald (bij zijn aantreden in 2015 behaalde hij nog 5,8 op 10, nvdr). Volgens de burgervader heeft de perceptie de bovenhand gehaald. “Achter de schermen is er wel goed werk geleverd”, zegt Van Meensel. “Heel wat dossiers werden correct afgehandeld, zoals rechtzettingen van financiële situaties uit het verleden. Andere zijn zo goed als klaar om de volgende legislatuur uitgevoerd te worden.”

“Ik hoop alleen dat de kiezer de kaarten goed legt voor een coherente meerderheid, want al dat politieke gedoe dat zich tijdens deze legislatuur afspeelde, is niet werkbaar.”

André Van de Vyver (Groen), Zwijndrecht (3,5/10):

"Ik lig niet wakker van dit soort peilingen”

In 2013 nog net geslaagd (5,3/10) zag André Van de Vyver zijn populariteit nog verder afkalven. “Ik lig niet wakker van dit soort peilingen”, reageert de burgervader. “Ten eerste is er de relativiteit van zo’n bevraging. Ten tweede verbazen deze cijfers mij niet echt.” Volgens Van de Vyver zijn ze louter te wijten aan een reeks drastische verkeersmaatregelen.

“We zijn de laatste toegang tot de dichtstbijzijnde oprit aan de Kennedytunnel met als gevolg dat iedereen door Zwijndrecht rijdt. Daardoor drongen zich drastische ingrepen op om het sluipverkeer dat zowat de hele gemeente teistert te proberen bannen. Daarnaast namen we een aantal maatregelen om de snelheid in woonwijken te doen dalen. Daarmee maak je je niet bij iedereen populair. Maar als ze na verloop van tijd de resultaten zien, slaat de sfeer wel om. Ik verwijs daarbij altijd naar Gent waar het fameuze verkeerscirculatieplan heel wat stof deed opwaaien, maar waar nadien de rust terugkeerde. Alleen, de mensen die tevreden zijn, gaan niet reageren.”

François Saeys (Open VLD), Lebbeke (3,7/10):

"Zelfs tegenstanders zeggen dat ik de bekwaamste ben"

“Ik schrik van niets meer”, zegt de Lebbeekse burgemeester François Saeys (62), met een 3,7 op zijn rapport. “Afgaand op wat ikzelf hoor, ook vanuit de oppositie, zijn de Groot-Lebbekenaars best tevreden over mijn aanpak. Er is er maar één iemand die bekwaam kan besturen, klinkt het. Vooral de jongste jaren beseffen de mensen dat Lebbeke de voorbije dertig jaar een ingrijpende gedaantewisseling onderging, in positieve zin. Ik hoor tegelijk ook nieuwkomers zich op dezelfde manier positief verbazen, onder meer over het recreatieaanbod in Lebbeke. Die evaluaties stimuleren me.”

Waar de ronduit negatieve score van 3,7 dan vandaan komt? “Wispelturigheid en ongecontroleerde nieuwigheid”, meent Saeys.

Frank Bruggeman (Open VLD), Zelzate (3,7/10):

"Ben slachtoffer van niet loyale coalitiepartner"

“Voor fout lopende dingen waar we als gemeente niets kunnen aan doen wordt steeds naar de burgemeester gewezen”, reageert burgemeester Frank Bruggeman die na tachtig jaar socialistische bestuur de eerste liberale burgemeester van Zelzate werd.

“Zelzate is een linkse gemeente met voor het eerst na tachtig jaar socialisten aan de macht, een liberale burgemeester. Onze centrumrechtse coalitie moest daartegen opboksen in financieel moeilijke tijden met noodzakelijke besparingen en privatiseringen in het OCMW. Maar de gemiddelde burger begrijpt dit niet steeds”, analyseert Bruggeman. Bovendien had en heeft onze gemeente af te rekenen met vervelende toestanden waar wij als gemeentebestuur onmachtig zijn."

Karen De Colfmacker (Open VLD), Zwalm (3,9/10):

"Ik ben het beu om te vechten tegen de perceptie die over mij bestaat"

Karen De Colfmacker (33), burgemeester van Zwalm, verraste enkele maanden geleden vriend en vijand door zich geen kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap en de politiek de facto vaarwel te zeggen.

Om meer tijd voor haar gezin en tandartspraktijk vrij te maken dacht iedereen, maar dat blijkt niet zo te zijn. “Ik ben het beu om te vechten tegen de perceptie die er over mij bestaat”, antwoordt ze ietwat verrassend wanneer gevraagd naar de reden. In dat verband verwijst ze naar de media en deze burgemeestersenquête in het bijzonder. “Ook de vorige keren scoorde ik bijzonder slecht, iets waar ik het emotioneel bijzonder moeilijk mee heb gehad. De media onderschatten echt de impact die ze hebben op de perceptie van de bevolking. Ze kunnen iemand maken of kraken. Gelukkig kreeg ik veel steun binnen mijn partij, van Zwalmenaars en van politici van buiten onze gemeente. Ik vraag mij ook af wat het betekent wanneer een burgemeester wel goed scoort in zulke lijstjes, dat hij of zij veel handjes heeft geschud?”

Het onderzoek werd online uitgevoerd tussen 7 september en 1 oktober bij 66.634 Vlamingen, geselecteerd uit het iVOX-onderzoekspanel en het Mediahuis-adressenbestand, representatief naar geslacht, leeftijd en opleiding, en herwogen naar politieke voorkeur. Waar mogelijk wordt vergeleken met de score van een jaar na de vorige verkiezingen (2013) en halverwege de legislatuur (2015). De resultaten geven de mening van de inwoners weer en gaan telkens over het bestuur dat op dat moment aan de macht was.