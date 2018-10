Elk politiecommissariaat krijgt veiligheidssas in onthaal

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil dat er tegen 2029 in alle politiecommissariaten een veiligheidssas geïnstalleerd wordt. Dat staat in een omzendbrief waarover Le Soir zaterdag schrijft.

In de omzendbrief, gericht aan de politievakbonden, gemeenten, provincies en federale politie, zegt Jambon (N-VA) dat hij prioritair aan een beveiligingsconcept gewerkt heeft voor het meest kwetsbare gedeelte van de politiegebouwen, de onthaalzone. De tekst met aanbevelingen moet uiteindelijk in een koninklijk besluit gegoten worden.

Jambon vraagt in de omzendbrief dat tegen 2029 alle commissariaten uitgerust zijn met een veiligheidssas onder videobewaking waarin de bezoeker zich moet aanmelden. Het gaat om een afgescheiden ruimte waar elke bezoeker door moet indien hij aan het onthaal wil geraken en er documenten in de documentenschuif wil plaatsen. De persoon verantwoordelijk voor het onthaal zit aan de andere kant van het raam en beschikt over twee knoppen: een om de deur te openen voor de bezoeker en een alarmknop. De bezoeker moet zich via een videosysteem tot het politiepersoneel wenden.

De tekst bepaalt ook de technische normen voor het nieuwe concept. Naar behoefte hebben de politiezones de mogelijkheid om een wachtzaal toe te voegen of een fouilleerruimte. Voor bestaande gebouwen is er een termijn van tien jaar om de gebouwen aan te passen.