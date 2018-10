Republikeinse senator gelooft niet dat Kavanaugh professor aanrandde: “Lijkt me eerder niet waar dan wel”

Het heeft er alle schijn van dat Brett Kavanaugh zaterdag benoemd zal worden tot rechter in het Hooggerechtshof. Enkele twijfelende senatoren hebben zich aan zijn kant geschaard, zo lieten ze vrijdag weten. Vooral de speech van senator Susan Collins was opmerkelijk. Zij trok de beschuldiging van Christine Blasey Ford openlijk in twijfel.

Slechts één vraagt houdt miljoenen Amerikanen dezer dagen bezig: wordt Brett Kavanaugh, een erg conservatieve rechter die door meerdere vrouwen beschuldigd is van aanranding en door de FBI onderzocht werd, benoemd als rechter in het Amerikaans Hooggerechtshof? De stemming gebeurt later vandaag, met vermoedelijk 51 stemmen voor en 49 tegen.

Een van de laatste twijfelende senatoren, Republikein Susan Collins, gaf vrijdagavond te kennen dat ook zij voor Kavanaugh zou stemmen. Dat is opvallend, want de 65-jarige vrouw uit Maine had zich in het verleden al uitgelaten als aanhanger van de #MeToo-beweging. “Iedere persoon die een klacht indient voor aanranding verdient het om gehoord te worden en met respect behandeld te worden. De #MeToo-beweging is nodig en komt eigenlijk te laat.”

Foto: AFP

En toch schaart de senator zich niet achter de vrouwen die kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh beschuldigen van aanranding. “De beschuldigingen halen de more-likely-than-not standard niet”, zei ze over de beweringen van de 51-jarige professor Christine Blasey Ford in de Senaat. Met andere woorden: het is waarschijnlijker dat het niet gebeurd is dan wel.

Dat Collins haar ongeloof in Ford uitspreekt, gaat nog een stap ver dan Donald Trump. De president deed vorige week een wrede imitatie van het verhoor van de professor - bekijk de beelden hier - en trok zo haar beschuldigingen ook al in twijfel. Dat hij haar niet geloofde, sprak hij niet uit. Collins doet dat nu wel.

“De vier getuigen zeggen zich niet voldoende te kunnen herinneren van de avond waarop de feiten gepleegd zouden zijn”, zei Collins. “Ik denk dan ook niet dat de beschuldigingen kunnen tegenhouden dat rechter Kavanaugh benoemd wordt. Ik zal voor hem stemmen.”