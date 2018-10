Beschoten Antwerps eethuis dicht wegens groot veiligheidsrisico

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft eethuis The Pastabar in de Abdijstraat op het Antwerpse Kiel gesloten naar aanleiding van een recente schietpartij. De Wever meent dat het restaurant, dat mogelijk banden heeft met crimineel Omar G., een te groot veiligheidsrisico vormt voor de buurt.

Het is de eerste keer dat een burgemeester overgaat tot sluiting van een handelszaak omdat die een bedreiging zou vormen voor de openbare veiligheid. Burgemeesters in ons land kunnen horecagelegenheden sluiten als er concrete aanwijzingen zijn van drugshandel of drugsgebruik, maar nooit eerder riep een burgemeester mogelijke banden met de georganiseerde drugshandel in als grond om een horecazaak te sluiten. De Wever beseft dat hij de wettelijke mogelijkheden op het vlak van bestuurlijke handhaving ...