Mourinho out? “The Special One na dit weekend hoe dan ook ontslagen bij Manchester United”

Coach José Mourinho zou definitief op weg zijn naar de uitgang op Old Trafford. Dat meldt The Daily Mirror. De Portugees zal volgens de Britse krant na de wedstrijd van dit weekend tegen Newcastle United, ongeacht het resultaat, aan de deur gezet worden.

Manchester United heeft dit jaar een zeer slappe seizoenstart gemaakt. De club van Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini staat na zeven speeldagen slechts op een tiende plek in de Premier League en ook daarbuiten loopt het zeer moeizaam, met onder meer een beschamend verlies tegen tweedeklasser Derby County in de League Cup. Mourinho’s zetel staat al langer onder druk, omwille van de manier waarop hij zich vervreemdt van andere staff en spelers, en dat zou de bestuursraad van Manchester United er nu toe dwingen om The Special One te ontslaan. Donderdag werden de spelers nog uitgefloten tijdens de 0-0 tegen het Spaanse Valencia in de Europa League.

“Betrouwbare bronnen binnen de club zeggen ons dat Mourinho nu op een punt zit waarvan hij niet meer kan herstellen. De bijl is klaar om te vallen, ongeacht wat het resultaat is tegen Newcastle zaterdag (vandaag, nvdr.)”, luidt het bij The Daily Mirror. The Special One was sinds de zomer van 2016 aan de slag bij United. Wie Mourinho moet opvolgen als hij inderdaad ontslagen wordt, is nog niet geweten. De naam van Zinédine Zidane circuleert wel al weken rond in de wandelgangen van Old Trafford. Wordt ongetwijfeld vervolgd. De geschiedenis lijkt zich zo wel te gaan herhalen voor Mourinho, die in het verleden al meermaals de bons kreeg in het derde seizoen dat hij coach was bij een club.