Juncker verwacht geen Brexit-akkoord in oktober: “Maar kans dat deal er komt, is groter geworden”

De kans dat er een akkoord komt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, is de afgelopen dagen groter geworden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gezegd in een interview met Oostenrijkse media, waarover de BBC zaterdag bericht. Hij is niet zeker dat er tegen oktober een akkoord zal zijn, maar tegen november zou dat wel moeten lukken.

Juncker werd gevraagd of hij verwacht dat er bij de volgende ontmoeting van Europese leiders later deze maand een akkoord zal opleveren. “Zo ver zijn we nog niet. Maar we zijn nog steeds vastberaden om een akkoord met de Britse regering te bereiken”, aldus de Commissievoorzitter. Hij herhaalde bovendien een ‘no-deal scenario’ slecht zou zijn voor zowel de EU als het VK.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier verklaarde vorige maand ook al dat in november een akkoord bereikt zou kunnen worden, indien beide zijden realistisch blijven. En ook Alan Duncan, de staatssecretaris voor Europese Zaken, zei onlangs aan BBC Radio 4 dat hij ervan overtuigd is dat er in oktober of in november een deal op tafel zal liggen.

Vrijdagavond nog gaven EU-functionarissen een positieve beoordeling van de voortgang van de onderhandelingen. Ze lieten weten dat de sfeer bij de gesprekken over de Ierse grens gemoedelijker is geworden. Die verklaring zorgde ervoor dat de Britse pond aan waarde won tegenover de euro en de dollar.

Enkele weken geleden had Europees president Donald Tusk nog gezegd dat de plannen van premier Theresa May “onwerkbaar” waren. Afgelopen donderdag riep Tusk May dan weer op om “ter zake te komen” en een akkoord over het Britse vertrek te sluiten.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 29 maart 2019 de Europese Unie.

