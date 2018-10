Betonprobleem in kerncentrales werd niet goed ingeschat, erkent Electrabel-topman

“Werd het probleem met het beton in onze kerncentrales goed ingeschat? Neen”, zo erkent de CEO van Engie Electrabel, Philippe Van Troeye, zaterdag in een interview met La Libre Belgique en La Dernière Heure. Hij verzekert dat Electrabel zijn verantwoordelijkheid zal nemen, ook ten aanzien van de stijging van de elektriciteitsfactuur.

Van Troeye weigert te spreken van een probleem met het beheer van de kerncentrales. “Onderhoudswerken vonden doorheen de tijd plaats en we hebben een reeks maatregelen genomen”, zegt hij. “Werd het probleem met het beton in onze kerncentrales goed ingeschat? Neen, want als dit wel het geval was, zouden we hier vandaag niet zijn. Dat geef ik toe.”

“We hebben niet de juiste expertise gehad op het goede moment om te anticiperen op wat er zou gebeuren. Maar op een gegeven monument, wanneer een veiligheidsprobleem zich stelt, nemen we onze verantwoordelijk”, verzekert de Electrabel-topman.

“Ieder zijn verantwoordelijkheid”, vervolgt hij. “De mijne is er alles aan doen om een operationeel productiepark te hebben en mijn klantenbestand in evenwicht te brengen. Dat is de rol van een private speler in een vrijgemaakte markt. Indien we de andere actoren kunnen hebben en een oplossing vinden, zullen we dat doen.”

Van Troeye zegt nog dat Electrabel afhankelijk van het type contract, reeds een deel van de stijging van de elektriciteitsfactuur op zich neemt.