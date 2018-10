Parket gelooft verhaal over “ontvoerde” baby niet

Aarschot - De jeugdrechter heeft “beschermingsmaatregelen” opgelegd voor de zeven maanden oude baby uit Aarschot, van wie de ouders hadden gezegd dat hij uit zijn bedje ontvoerd was. Het kindje werd donderdag teruggevonden in de berm rechtover het huis van de ouders.

“We twijfelen heel erg aan hun uitleg. We denken dat de verdwijning niet het werk is van een ontvoerder die het huis is binnengedrongen”, zegt een gerechtelijke bron. Het parket wil niet meer uitleg verschaffen over hoe het kindje dan wel in de berm terechtgekomen is.