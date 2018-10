Briljante voorpagina toont malaise bij Real Madrid aan: al 5 uur en 19 minuten zonder doelpunt

5 uur en 19 minuten, zo lang moet Real Madrid het al stellen zonder doelpunt. Een opmerkelijk feit waarmee de Spaanse sportkrant Marca maar al te graag uitpakt op haar voorpagina van vandaag. En vooral: angstaanjagend veel voor een team dat vier van de laatste vijf (waaronder de laatste drie) Champions Leagues won en doorgaans samen met FC Barcelona het Spaanse voetbal domineert. Voor coach Julen Lopetegui is het van moeten, want De Koninklijke begon sinds het seizoen 1999/2000 niet meer zo zwak aan La Liga.

De laatste keer dat Real Madrid scoorde, dateert intussen van precies twee weken geleden. Op zaterdag 22 september vond Marco Asensio vlak voor de rust het doel tegen Espanyol: de wedstrijd eindigde op 1-0. Enkele dagen later ging De Koninklijke met 3-0 onderuit bij Sevilla, gevolgd door een brilscore in de stadsderby tegen Atlético Madrid en een bijzonder pijnlijke nederlaag in de Champions League tegen CSKA Moskou (1-0). Er werden dus drie wedstrijden gespeeld zonder dat Real Madrid scoorde: de laatste keer dat dat gebeurde, dateert van mei 2002. De kanonnen van Gareth Bale en Karim Benzema, doorgaans twee vlotte scoorders bij Real Madrid, zwijgen intussen ook al meer dan een maand.

Ook Barcelona op zoek naar winst

Wonder boven wonder staan de Madrilenen nog steeds op een gedeelde eerste plek in La Liga, want ook grote rivaal FC Barcelona is de jongste weken op de sukkel. Barça begon de competitie met een vlotte 12 op 12, maar speelde daarna gelijk tegen Girona (2-2) en Athletic Bilbao (1-1) en ging verrassend onderuit tegen CD Léganes (2-1). Geen drama dus voor Real Madrid, al valt er wat te bewijzen nu de withemden voor het eerst sinds het seizoen 2008-2009 zonder Cristiano Ronaldo spelen en naar eigen zeggen niet verzwakt zouden zijn.

Met Deportivo Alavés krijgt Real Madrid zaterdagavond een kans om weer een treffer op het scorebord te plaatsen én om weer met de overwinning aan te knopen. Al wordt het toch wéér opletten geblazen: Alavés staat momenteel op een knappe zesde plek, speelt thuis en komt bij een zege op gelijke hoogte van De Koninklijke. Daar staat tegenover dat Alavés in 26 competitiewedstrijden amper tweemaal kon winnen van Real Madrid.