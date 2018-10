Exotische flamingo overwintert in het Zwin: “Opgenomen door kolonie ganzen”

Knokke-Heist - Er fladdert een flamingo rond in Het Zwin. Het dier, dat normaal in ondiepe meren in tropische gebieden leeft, is afkomstig van een Duitse kolonie en zal waarschijnlijk in ons land overwinteren.

“Het dier maakt deel uit van een groep flamingo’s die in Noord-Duitsland in gevangenschap leefden”, legt directeur van Het Zwin Ina De Wasch uit. “In de jaren tachtig zijn enkele flamingo’s ontsnapt en sindsdien vliegt de kolonie ieder jaar naar Nederland om daar te overwinteren. Waarschijnlijk is deze flamingo, die in 2016 in het wild is geboren, de weg kwijtgeraakt en is hij zo in Het Zwin terechtgekomen.”

De eenzame flamingo werd eind september door enkele bezoekers gespot in de buurt van de grote plas. “Gelukkig zijn flamingo’s zeer sociale dieren, hij heeft zich ondertussen al aangesloten bij onze kolonie Canadese ganzen”, vertelt de directeur.

De ornithologen van het West-Vlaamse natuurpark vermoeden dat hij nog een tweetal maanden in Het Zwin zal blijven. Het is zeer uitzonderlijk dat een flamingo in Het Zwin rondvliegt. Het is nog maar de derde keer, in 1968 en in 1991 landde er ook al eens een flamingo in Knokke-Heist. De roze bezoeker is een unieke kruising tussen de Chileense witte flamingo en een roze flamingo.

“We zijn enorm blij om te zien dat de flamingo zo leeft bij de bezoekers. We krijgen enorm veel leuke reacties, en het toont weer aan dat Het Zwin echt een beetje de internationale luchthaven voor vogels is”, aldus De Wash. Vorig jaar werd ook al Langstaartklauwier gespot in Het Zwin. Die soort werd nog nooit eerder in België gezien, het was pas de vijfde keer dat de Aziatische vogel in Europa opduikt.