Slechts 1 op 3 Antwerpenaars vindt dat stadsbestuur van De Wever beter doet dan dat van Janssens. Bekijk hier hoe uw gemeente scoort

Vier op de tien Antwerpenaren vinden dat het huidige stadsbestuur van burgemeester Bart De Wever (N-VA) het slechter doet dan dat van zijn voorganger Patrick Janssens (SP.A). Slechts een derde vindt dat De Wever het beter doet. Dat blijkt uit het Gemeenterapport van Het Nieuwsblad. In opvallend veel Vlaamse centrumsteden vindt een meerderheid van de inwoners dat ze in de vorige legislatuur beter af waren, al vormen onder meer Mechelen en Kortrijk een uitzondering.

Het Nieuwsblad bevraagt om de drie jaar 66.634 Vlamingen over de gemeente of stad waar ze in wonen en hoe goed die in hun ogen bestuurd wordt. Net voor de gemeenteraadsverkiezingen werd bijvoorbeeld voor Antwerpen de balans opgemaakt, en die is niet al te rooskleurig voor het schepencollege van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Bart De Wever (N-VA). Foto: REUTERS

Zo gaven de Antwerpenaren De Wever gemiddeld een 5,3 op 10 als tevredenheidscijfer. Dat ligt bijna een tiende onder het Vlaamse gemiddelde van 6,1 op 10. Opmerkelijk: drie jaar geleden scoorde De Wever nog 6 op 10 en zes jaar geleden 6,1 op 10.

Criminaliteit

39,4 procent van de inwoners van Antwerpen vindt bovendien dat het stadsbestuur onder de huidige burgemeester slechter presteert dan onder voorganger Patrick Janssens (SP.A). 34,8 procent van de ondervraagden vindt het beleid van De Wever beter, 16,3 procent vindt dat ze het even goed doen.

Antwerpen scoort ook slecht op vlak van verkeersveiligheid - 49,8 procent vindt dat het stadsbestuur dit slecht aanpakt, slechts 27,3 procent ziet dat anders - en de integratie van allochtone gemeenschappen. 51,6 procent vindt dat die integratie slecht aangepakt wordt. Ook de aanpak en criminaliteit en kleine overlast, een van de speerpunten van De Wever, wordt niet gewaardeerd. Zo vindt 41 procent dat het beleid slecht is en 33,7 procent vindt het goed. Opmerkelijk is dat drie jaar geleden 47,1 procent ‘goed’ als antwoord aanduidde en slecht 28,9 procent ‘slecht’.

Burgemeester De Wever is karig met commentaar. “Het vertrouwen van Antwerpenaren in het stadsbestuur en de fierheid die ze hebben over stad is volgens onze Stadsmonitor sterk toegenomen tegenover 2011”, zegt woordvoerder Johan Vermant. “Daar zijn wij blij mee. Volgens een peiling van De Standaard wil 50 procent van de Antwerpenaren Bart De Wever als burgemeester. Daar zijn wij blij mee. Nu nog de andere helft overtuigen.”

Kritisch

Renaat Landuyt (SP.A).

De Vlaming durft kritisch te zijn voor zijn of haar stads- of gemeentebestuur, zo blijkt ook op andere plaatsen. In het Brugge van SP.A-burgemeester Renaat Landuyt bijvoorbeeld, waar liefst 57,3 procent te kennen geeft het beleid in de vorige legislatuur beter te vinden. Toen stond Patrick Moenaert (CD&V) nog aan het roer. Slechts 15,8 van de Bruggelingen vindt dat Landuyt en zijn college het beter doen.

Pijnpunt in Brugge is duidelijk mobiliteit, met als uitschieters het onderhoud van wegen en voetpaden en parkeermogelijkheden. Landuyt krijgt zelf trouwens een score van 4,3 op 10.

Een gelijkaardige score haalt zijn partijgenoot Johan Vande Lanotte in zijn Oostende: 4,6 op 10. Van de inwoners van zijn stad vinden er 3 op de 10 dat het vorige college het beter deed, en 5 op de 10 vinden dat er weinig veranderd is. Slechts 15,3 procent vindt dat Vande Lanotte, die in 2015 partijgenoot Jean Vandecasteele opvolgde, het beter deed dan in zijn de laatste legislatuur van zijn voorganger.

Nadja Vananroye (CD&V).

Amper beter gaat het in Hasselt. Burgemeester daar is Nadja Vananroye (CD&V), die SP.A’er Hilde Claes in 2016 kwam aflossen. Claes kreeg een jaar eerder een gemiddelde tevredenheidsscore van 4,6 op 10 bij haar inwoners, Vananroye doet met 4,9 amper beter. 29,8 procent van de stad vindt dat het beleid van de voorganger beter was, 47,2 procent ziet weinig verschil. Amper 13,9 procent tonen tevredenheid over hoe hun stad momenteel bestuurd wordt.

Steden waar de burgemeesters niet gebuisd zijn, bestaan uiteraard ook. Zo is er Kortrijk, waar Vincent Van Quickenborne (Open VLD) 5,9 op 10 haalt, maar liefst 60,2 procent van de inwoners vindt dat het huidige beleid beter is dan het voorgaande. Slechts 17,8 procent zegt dat hun burgemeester het minder goed doet. Opvallend is dat Kortrijk vooral op vlak van samenleving goed scoort. 60,7 procent vindt de stad proper, een erg goeie score.

In Leuven, Gent en Genk haalt de burgemeester 6 op 10. Respectievelijk Louis Tobback (SP.A), Daniël Termont (SP.A) en Wim Dries (CD&V) zagen hun populariteit wel alle drie dalen tegenover drie jaar geleden. De beoordeling van hun stadsbestuur is een ander paar mouwen. In Gent vindt 35,4 procent bijvoorbeeld dat het vorige schepencollege het er beter van afbracht. Slechts 20,1 procent zag vooruitgang. In de twee andere steden waren er net iets meer mensen die het beleid beter vonden dan slechter, maar in beide steden vond meer dan 50 procent van de inwoners dat er eigenlijk weinig veranderd is.

Bart Somers (Open VLD). Foto: Photo News

Het was geen verrassing dat Bart Somers, de populaire Open VLD-burgemeester van Mechelen, goed scoorde met een 7 op 10. Ook zijn stadsbestuur krijgt goede punten. 31,2 procent van de Mechelaars vindt dat het beleid beter was dan in de vorige legislatuur, 56,8 procent zag weinig verschil en amper 8,3 procent vond dat vroeger alles beter was. Zowel op vlak van mobiliteit als veiligheid en samenleving wist het stadsbestuur meer dan de helft van de inwoners te bekoren.

Opvallend is dat heel wat van de ondervraagden in kleinere gemeenten en steden vinden dat er al bij al weinig veranderd is. Er zijn wel uitschieters, zoals het Vlaams-Brabantse Tervuren en Wemmel, in diezelfde provincie. Daar vinden respectievelijk 75,5 en 75,3 van de mensen dat het huidige bestuur het beter doet dan het vorige. Aan de andere kant zie je dan weer gemeenten als Zwalm - 62,9 procent vindt dat het nu slechter gaat dan vroeger - en Heist-op-den-Berg, waar slechts 7,8 procent vindt het huidige gemeentebestuur het beter doet dan het vorige.

Het onderzoek werd online uitgevoerd tussen 7 september en 1 oktober bij 66.634 Vlamingen, geselecteerd uit het iVOX-onderzoekspanel en het Mediahuis-adressenbestand, representatief naar geslacht, leeftijd en opleiding, en herwogen naar politieke voorkeur. Waar mogelijk wordt vergeleken met de score van een jaar na de vorige verkiezingen (2013) en halverwege de legislatuur (2015). De resultaten geven de mening van de inwoners weer en gaan telkens over het bestuur dat op dat moment aan de macht was.