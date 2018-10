Chiro krijgt choquerende verrassing in Antwerpse McDonald’s: muis valt uit plafond, medewerker trapt het dood

Antwerpen - De Chiro van Sint-Niklaas kreeg een onaangename verrassing, toen ze vrijdagnacht nog een snack gingen eten bij de McDonald’s op de Groenplaats in Antwerpen. Net toen de groep van zestien leiders hun tanden wilden zetten in de hamburgers en frietjes, viel er een muis uit het plafond naar beneden. “De manier waarop de medewerkers reageerden, choqueerde ons helemaal”, vertelt Lore Lansen van Chiro Kriko aan Het Nieuwsblad Online.

“We zaten rond half twee rustig aan tafel, toen er plots een muis vlak naast ons naar beneden viel”, vertelt Lansen. “We sprongen meteen recht natuurlijk, want de muis leefde nog. Eerst op de bank naast één van mijn medeleidster, maar toen het beestje te veel bewoog, viel het onder de tafel. Het kon amper nog bewegen.”

Doodgestampt

Geschokt vroegen enkele Chiroleiders om hulp. “We konden toch echt niet verder eten met zo’n muis onder de tafel?” klinkt het. Maar op sympathie, verwondering, verontwaardiging of medeleven konden ze niet rekenen bij de medewerkers van de Groenplaats. Lacherig en zonder ook maar iets te zeggen, kwamen ze uiteindelijk naar boven, zo vertelt de chiroleidster. Om nadien onrespectvol met het dier om te gaan.

“Eerst wou de medewerker het diertje gewoon met zijn handschoenen vastnemen, tot hij zag dat het dier nog leefde. Toen nam hij zo’n lang vuilblik, maar dat hielp niet, want het tafeltje stond in de weg. Lachend trok hij met zijn voet aan het staartje, trapte het beestje dood en veegde hij het in het vuilblik”, herinnert Lansen zich. Daar stopte de akelige ervaring niet: “Op de koop toe werd de muis in de vuilbak van de klanten gegooid.”

Geen greintje begrip

Maar op een reactie of excuses moest de chiroleiding niet wachten. “Wij waren nochtans allemaal duidelijk in shock en teleurgesteld. Dat kan toch niet”, besluit Chiro Kriko.