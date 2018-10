In Cambodja opgepakte Bruggeling riskeert levenslang

Brugge - De Cambodjaanse autoriteiten hebben een voortvluchtige Belg opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Het gaat om Bruggeling Tanguy T. (38). De man werd al tien maanden gezocht door de Cambodjaanse politie, maar hij bleef al die tijd onder de radar. Deze week kon hij alsnog gearresteerd worden.

Tanguy T. werd in juli dit jaar in Cambodja bij verstek veroordeeld tot een levenslange celstraf en een boete van 17.000 euro in een proces rond cocaïnesmokkel. Tijdens datzelfde proces werd ook Bruggeling David Catry veroordeeld tot levenslang nadat hij betrapt werd met ruim één kilogram cocaïne in zijn koffer. Hij liep tegen de lamp toen de douaniers zijn bagage hadden opengesneden.

Catry verklaarde op het proces dat het om een eenmalige zonde ging, maar hij zit vandaag nog steeds opgesloten in de Cambodjaanse gevangenis. Wat de rol van Tanguy T. in de smokkel is, is voorlopig niet duidelijk. Maar de Cambodjaanse autoriteiten verdenken hem alleszins van medeplichtigheid. Of hij nu een nieuw proces zal krijgen, is niet duidelijk.