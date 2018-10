Vlaming renoveert grondiger, maar aantal individuele energiepremies loopt terug

Het aantal ingrijpende energetische renovaties van woningen ligt voor dit jaar al zes keer hoger dan in 2016 en het aantal huizen dat gesloopt en heropgebouwd wordt neemt toe, maar het aantal uitbetaalde individuele energiepremies loopt terug. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Energie Agentschap zaterdag voorstelde bij de opening van de BIS-beurs in Gent. “De Vlaming denkt bij het woord renoveren niet enkel meer aan de keuken of de badkamer”, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Het aantal ingrijpende energetische renovaties liep dit jaar tot midden september al op tot 650, een derde meer dan vorig jaar en zes keer zoveel als in 2016. Bij zo’n energetische renovatie wordt 75 procent van de buitenschil van een woning geïsoleerd, en worden de technische installaties zoals verwarming, koeling of luchtcirculatie volledig vervangen. Wie ingrijpend energetisch renoveert, betaalt onder meer vijf jaar lang geen of slechts de helft van de onroerende voorheffing.

Ook de totaalrenovatiebonus zit in de lift, zegt het Vlaams Energie Agentschap. “Dit jaar hebben tot eind september reeds 1.463 mensen drie maatregelen uitgevoerd, een verdriedubbeling tegenover vorig jaar. Het aantal mensen dat al vier energiebesparende maatregelen nam is vervijfvoudigd, van 100 vorig jaar naar 531 in 2018. En er zijn dit jaar zelfs al 44 woningen waarin vijf en 12 waarin zes maatregelen werden gecombineerd. Goed voor een totaal van 2.050 totaalrenovatiebonussen, vier keer zoveel als vorig jaar, met nog een trimester te gaan.”

De totaalrenovatiebonus is een extra premie, bovenop de individuele premies, voor wie binnen de vijf jaar minstens drie energiebesparende maatregelen neemt. Het aantal individuele premies loopt echter terug. “Als belangrijkste redenen om niet te investeren in energiebesparende maatregelen geven mensen op dat ze de woning huren en dat dit voor hen geen prioriteit is of ze er geen tijd voor hebben. Wie zijn of haar woning nog volledig moet aanpakken, kan nochtans tot 10.000 euro aan premies krijgen.”

Het aantal premies voor dakisolatie ligt tot en met september dit jaar op 20.758, terwijl het vorig jaar om 47.699 premies ging. Vlaanderen zal voortaan nog duidelijker inzetten op de promotie van de individuele premies zoals dak- of zolderisolatie, muurisolatie, kelder- of vloer isolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en ventilatiesysteem, zegt Tommelein. “Ook de woningpas en het EPC+, waarin elke woning een label krijgt van A tot F en met concrete aanbevelingen over hoe je je huis energiezuiniger maakt, zullen eigenaars extra stimuleren. Mensen pakken op korte termijn het energieluik van het hele huis aan, en denken bij het woord renoveren niet enkel meer aan hun keuken of badkamer. Goed nieuws voor ons klimaat, maar zeker ook voor mensen hun portemonnee.”